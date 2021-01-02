英國允許「混合接種」不同藥廠疫苗 挨轟放棄科學

英國當局更新疫苗接種指南，允許在特定情況下，民眾可「混合接種」兩劑不同藥廠疫苗。（美聯社）

2021/01/02 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕英國受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒肆虐，疫情持續擴散，英國國內已批准兩款疫苗以應對大規模接種計畫，根據英國當局公布的最新疫苗施打指南，將允許疫苗「混合接種」，特定的情況下2劑可分別施打不同藥廠疫苗。消息一出也引發專家批評，認為當局已「放棄科學」。

綜合外媒報導，英國國內目前已開始疫苗施打計畫，提供民眾藥廠輝瑞（Pfizer）、BioNTech疫苗，以及藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）、牛津大學的疫苗。在英國批准牛津疫苗後，當局也更新接種指南，若是無法獲得與第1劑相同疫苗，或是不清楚第1劑疫苗製造商的情況下，可施打不同藥廠疫苗。

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但指南中也呼籲盡量接種兩劑相同的疫苗，強調只有在民眾處於「高風險」或被認定是「不太可能再次接種疫苗」等緊急狀況下，才建議民眾施打不同藥廠疫苗。據報導，輝瑞疫苗與牛津疫苗具相似性，英國也將針對混合疫苗進行臨床試驗。

這項新的規定不同於美國疫苗接種指南，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）指示，武漢肺炎疫苗「不可互換」，尚未評估的混合疫苗的安全性和有效性，強調接種的兩劑疫苗應使用相同藥廠產品。

儘管引發批評，仍有英國政府專家認為，混合疫苗有可能提升民眾對武漢肺炎病毒的防禦力。英國疫苗工作小組負責人賓厄姆（Kate Bingham）則提到，英國政府希望能讓疫苗效用最大化，加強免疫力以保護民眾健康。

部分科學家認為，英國新的接種指南是一場「賭注」，康乃爾大學（Cornell University）疫苗專家摩爾（John Moore）表示，沒有任何數據證明這個想法可行，怒批英國官員似乎已「完全放棄科學」，只是透過瞎猜試圖找到混亂中的出路。

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