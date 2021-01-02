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    洛杉磯郡死亡病例激增 太平間爆滿丶殯葬業拒收遺體

    美國加州洛杉磯郡武漢肺炎死亡病例激增，多處醫院太平間堆滿患者遺體，殯葬業者更因無力負荷，開始拒收屍體。（法新社）

    美國加州洛杉磯郡武漢肺炎死亡病例激增，多處醫院太平間堆滿患者遺體，殯葬業者更因無力負荷，開始拒收屍體。（法新社）

    2021/01/02 12:31

    〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，重疫區加州的洛杉磯郡死亡病例持續激增，醫療系統逐漸崩潰，醫院太平間堆滿染疫患者遺體，更傳出殯葬業者因無力負荷，開始拒收屍體。

    綜合外媒報導，洛杉磯郡過去一週平均每天有151人死於武漢肺炎，近日的死亡病例卻大幅上升，2020年最後3天的死亡病例，每天都創下新紀錄，週二有242人染疫病逝，週三262例死亡，跨年夜則出現291人病逝，激增的死亡病例也為醫院和相關機構帶來更多挑戰。

    洛杉磯郡的醫院已無法負擔大量的武肺確診者，導致許多患者在醫院的走廊上病逝，太平間爆滿，需要出動國民兵協助將屍體運往洛杉磯郡法醫處（Department of Medical Examiner-Coroner）存放。

    殯葬業者巴格斯（Jennifer Bagues）表示，過去兩週內接到的來電中有75%是來自親戚死於武漢肺炎的家庭。另名殯葬業者卡林則指出，現在對於每名死者都要當成武肺患者處理，採取額外的措施，導致花費的時間變長。卡林也提到，從事殯葬業超過15年，從未想過自己有一天必須婉拒客戶。

    這波死亡病例的高峰預估和感恩節假期新增的病例有關，而2020年底耶誕到新年假期間病毒快速傳播，1月中下旬疫情預計將再度惡化。

    據報導，洛杉磯郡在去年12月30日累積死亡人數突破1萬人，許多醫護人員也染疫，導指醫療體系陷入災難。洛杉磯公共衛生部門也關注不斷惡化的疫情，指出洛杉磯郡每10分鐘就有人死於武漢肺炎，呼籲民眾加強防疫，阻止病毒蔓延。

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