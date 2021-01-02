單日破千人確診疫情迅速蔓延 東京請求中央發布緊急事態宣言

日本東京的武漢肺炎疫情迅速蔓延，將請求中央今（2日）下午發布緊急事態宣言。東京街頭人潮示意圖。（美聯社）

2021/01/02 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情迅速蔓延，不僅去年12月31日創下單日確診首次破千人的新高，昨（1日）新增染疫人數也是第二高，因此東京請求中央政府今（2日）下午發布緊急事態宣言。

據《NHK》報導，除了確診人數暴增之外，東京的住院患者也在1日創下新高，專家直指現在已面臨了危機，各界相當擔心醫療系統進一步惡化。

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東京都知事小池百合子針對這種狀況，今下午將和負責統籌日本防疫政策的經濟再生擔當大臣西村康稔會晤，並請求根據《新型冠狀病毒特別措置法》發布緊急事態宣言。

消息人士透露，由於埼玉縣同樣也出現疫情擴散的情況，因此東京方面希望和埼玉縣一起發布緊急事態。東京此前雖然呼籲民眾在年末和新年假期儘量不要外出，但似乎效果並不明顯，因此希望透過法律來限制人潮，進一步防止武肺傳播。

據了解，日本的緊急事態宣言共有5項，第1是可呼籲民眾避免不必要外出；第2，可商請相關設施所有人或管理人配合封鎖；第3，可籲請民眾避免不必要的跨都道府縣移動；第4，可請民眾避免前往鬧區餐飲店等場所；第5，可商請民眾生活所需的商家持續營業。

緊急事態宣言讓相關單位針對學校、保育中心、老人中心、百貨公司等人潮眾多的場所，可下命令限制使用，但法律並沒有相關罰則，因此就算不遵守也難以開罰。不過，對於政府的緊急事態宣言，日本大多數業者和民眾基本上還是會配合。

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