武漢肺炎》假期病例數激增！ 美國確診突破2000萬

美國累計確診突破2000萬人、病死數達34.5萬，為全球數量最多的國家。（法新社資料照）

2021/01/02 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕進入2021年，全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍未趨緩，隨著傳染力更強的英國變種病毒入侵美國科羅拉多州、加利福尼亞州、佛羅里達州等地，染疫者人數再度飆升，美國累計確診突破2000萬人、病死數達34.5萬，為全球數量最多的國家。

《路透》報導，從感恩節以來，美國的武漢肺炎新增確診數激增，12月累計有7.8萬人因此病死。武漢肺炎從2019年底在中國發現以來，美國已有34.5萬人病死，約每950人就有1人死於武漢肺炎。

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美國從2020年下半年開始，確診數急遽上升。《路透》分析的數據顯示，前500萬病例花費200天達成，500萬例到1000萬例花了93天，1000萬例到1500萬例花了31天，而1500萬到2000萬只花了25天。

加州是美國所有州中感染病例最多的州，約有228萬人確診，其次是德州176萬例、佛州132萬例。

美國目前每天平均新增18.6萬病例，低於12月中旬每天21.8萬例的感染高峰。衛生官員警告說，在假期結束後，病例數很可能會再次增加。目前，美國醫院有超過12.5萬名武漢肺炎患者，比上個月成長了25%。

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