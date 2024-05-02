澳英美聯盟第二支柱 南韓有興趣

澳洲外交部長黃英賢（由左至右）、副總理兼國防部長馬勒斯，以及南韓外長趙兌烈、防長申源湜，1日在澳洲墨爾本舉行外交國防「二加二」會談。（歐新社）

2024/05/02 05:30

南韓一直被視為潛在合作夥伴 紐西蘭也在評估中

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲、英國和美國的三方安全夥伴關係（AUKUS），為抗衡中國在亞太地區日益增長的影響力，正積極擴展合作觸角，尋求更多印太地區國家參與。繼日本之後，南韓也表達加入AUKUS「第二支柱」合作的興趣，並已與澳洲展開初步磋商。紐西蘭則表示，正持續評估加入的可能性。

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AUKUS協議分為「第一支柱」和「第二支柱」兩個階段。第一階段的目標是向澳洲提供核動力攻擊潛艦技術，而第二階段則聚焦於實現先進作戰能力，並在人工智慧、高超音速武器等高科技領域進行研發合作。

澳防長強調是技術共享協議

南韓與澳洲的外交和國防部長一日在墨爾本舉行第六次「二加二」會談，探討韓方加入AUKUS的可能性。澳洲防長馬勒斯證實雙方就第二支柱展開討論，並強調AUKU第二支柱是技術共享協議，不是安全聯盟，南韓是技術令人印象深刻的國家，兩國享有共同價值與戰略一致性。南韓國防部長申元植表示，南韓憑藉其國防、科學和技術實力，有望為AUKUS第二階段做出重要貢獻。他強調，南韓全力支持AUKUS第二支柱的活動，並歡迎成員國考慮將其納入合作夥伴。

南韓與美國關係密切，並擁有全球領先的國防工業。長期以來，南韓一直被視為AUKUS第二支柱的潛在合作夥伴，與加拿大、紐西蘭和日本並列。

考慮納入日本 中國跳腳力反

澳英美三國防長四月八日發表聯合聲明，將考慮就AUKUS第二支柱個別計畫納入日本參與合作，中國對此堅決反對，指此舉加大核擴散風險、加劇軍備競賽，破壞區域和平穩定。

紐西蘭外交部長皮特斯一日則表示，紐西蘭正持續評估加入AUKUS第二支柱的可能性，但距離對此做出決定還有「很長一段路」。他指出，紐西蘭應更深入了解與AUKUS合作的潛在機會，並考慮到經濟和安全效益，以判斷是否符合國家利益。紐西蘭長期無核化，不太可能參與AUKUS的第一支柱，而參與第二支柱則需要既有參與方的同意。紐西蘭國內對加入AUKUS意見分歧，支持者稱可提升紐西蘭在印太地區的安全，反對者擔心會損害外交獨立性並引發核武擴散。

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