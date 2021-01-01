軍情動態》共軍南海大軍演 美B-1B轟炸機現身西沙、南沙群島
〔即時新聞／綜合報導〕上月28日2架美軍B-1B轟炸機經台灣南方海域進入南海，掠過西沙群島、南沙群島等地區後，從菲律賓南方返航回關島。
記錄軍事飛行器動態的推特帳號「飛機守望」（Aircraft Spots）上月29日表示，28日2架美軍B-1B轟炸機執行編隊飛行任務，經台灣南方海域進入南海，在進入南海後，轉向西北朝海南島接近，掠經西沙群島，再往南繞飛南沙群島，隨後從菲律賓南方的蘇祿海、西里伯斯海返航回關島。
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許多網友猜測，美軍在12月28日特地在南海巡弋，可能是為了應對解放軍自29日起至1月7日在南海4個區域的軍演，中共航艦「山東號」等大型軍艦都集結在海南島，做模擬任務。
DEC 28: USAF B-1B Lancer bombers MINT11 & 12 from Andersen AFB, Guam conducted a Bomber Task Force mission over the South China Sea flying near Hainan, the Paracel Islands, and the Spratly Islands. pic.twitter.com/8c4nHCpnWf— Aircraft Spots （@AircraftSpots） December 29, 2020