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    禁入北極圈！美國攜手格陵蘭防中國勢力深入

    2018年6月的格陵蘭島東南部安馬薩利克鎮景象。（路透檔案照）

    2018年6月的格陵蘭島東南部安馬薩利克鎮景象。（路透檔案照）

    2020/10/29 22:11

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府與位於北極圈的丹麥自治領土格陵蘭，將達成一系列安全、外交合作以及貿易、投資協議，加強與這座戰略地位日形重要的全球最大島的關係，作為川普政府遏制中國企圖在北極地區擴張影響力的一環。

    華爾街日報28日引述高層外交官員說法，美國、格陵蘭與握有該島國防、外交管轄權的丹麥三方，28日舉行視訊會談，由白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）與兩地高層官員商討加強雙邊關係。

    美國總統川普曾表達有意買下格陵蘭，雖然立即遭當地居民和丹麥政府駁斥，但是，這座位於北大西洋和北極海之間的島嶼，因其戰略位置、稀土礦和其他資源，不僅美國有意拉攏，中國近年也大舉投資格陵蘭和週邊區域、締結安全事務協議。

    官員指出，美國在今年6月於格陵蘭開設領事館所打下的基礎，預期將在接下來數週見到成果；28日的會談中，美方同意讓格陵蘭當地人負責當地「圖勒空軍基地」之維護工作，促進當地經濟，美國還將派駐「美國國際開發總署」（USAID）高層顧問，協助推動格陵蘭漁業之計畫。

    圖勒空軍基地位於北極圈內，是美國位置最北端的軍事基地，設有長程預警雷達，提供北美空防司令部、太空司令部飛彈預警和太空監視所需資訊。

    其他商談中的合作協議，包括為格陵蘭獲得外國投資提供支援，此前，美國在今年稍早已提供該島超過1200萬美元的援助方案。這些舉動顯然都意在遏制中國投資帶來的影響力。

    官員說，28日會談的議題包括中國，「我們提醒他們注意（中國）正設法在北極取得立足點」，「我們點出，中國並非北極國家，他們應該了解這一點。」

    中國政府2018年1月公佈北極政策，自稱是「近北極國家」，是北極事務的重要利益關係方，並列出北極地區的經濟、戰略價值。美國駁斥中國的說法，指只有「北極」、「非北極」國家之分，而無所謂「近北極」國家。

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