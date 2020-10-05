效法美國！日本防止中國竊取技術 宣布加強審查簽證

日本政府將從明年開始嚴格審查簽證申請案，防止技術流向中國。（路透檔案照）

2020/10/05 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國自今年6月以來，已撤銷1000多名具有中共軍方背景的留學生、研究人員簽證。日本媒體今（5）日報導，為了避免尖端技術遭中國竊取，將加強審查核發簽證資格。

根據《讀賣新聞》報導，日本國家安全保障局與外務、法務、經濟產業、防衛等各部會將共享「可疑人員」資訊，並建立一個可用於負責審核簽證的系統，如果可疑人士申請簽證，將被日方拒發，外務省已針對此項目撥款2.2億日元（約台幣5959萬元），用於2021年度預算。

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報導指出，從明年開始，日本政府將以加強安全的角度為出發點，嚴格審查境外人士簽證申請，這是因為擔心與國安有關的尖端技術或訊息，可能會透過留學生洩漏到中國手上，目前在日本，簽證沒像美國那樣嚴格審查，近年來，美國和澳洲警覺到，中國正在利用留學生系統地、戰略性地竊取外國技術。

除了更嚴格的簽證審查，日本政府預計從明年開始加強經濟安全工作，正在考慮於國防政策局設立「經濟安全信息計劃官」職位，針對各國爭相研發的雷射、人工智慧等國防技術採取保護措施；經濟產業省也將調查國際趨勢，防止可用於軍事用途的尖端技術外流。

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