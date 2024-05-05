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美國正妹老師偷吃11歲學生 與未婚夫婚事告吹

美國威斯康辛州小學女老師伯格曼（右）出軌11歲學生，和未婚夫（左）的婚事已取消。（圖擷自@CollinRugg「X」帳號）

美國威斯康辛州小學女老師伯格曼（右）出軌11歲學生，和未婚夫（左）的婚事已取消。（圖擷自@CollinRugg「X」帳號）

2024/05/05 12:26

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州小學24歲女老師伯格曼（Madison Bergmann），原定7月27日和未婚夫希克曼（Sam Hickman）舉辦婚禮，孰料卻被爆出她偷吃校內11歲學生，導致婚事告吹並吃上官司。

《紐約郵報》報導，家長發現11歲男童和伯格曼往來的簡訊內容後，氣沖沖地跑到學校要老師給個解釋，這才讓全案曝光，伯格曼在傳給學生的訊息裡，主要是描述她很喜歡在教室內的愛撫和「親熱」行為。

警方展開調查後，在伯格曼包包搜出寫有男童姓名的便條紙，裡面記載了雙方接吻次數，目前尚不清楚這種關係持續了多久。辦案人員透露，男童家長去年12月邀老師去度假時，將小孩的電話號碼告訴伯格曼，同月她就和希克曼訂婚。

伯格曼被捕後面臨一級兒童性侵罪，保釋金裁定為2.5萬美元（約新台幣80萬元）並已交保，目前被學校安排休假，禁止接觸任何學生、家長或學區職員。

希克曼的好友透露，希克曼在得知未婚妻的行為後悲痛欲絕，坦言伯格曼和小孩出軌真的太糟糕了，並在雙方討論後決定取消7月的婚禮，無限期延後而且很有可能不會舉辦了。好友表示，希克曼真的很受傷，不想對此談論太多。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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