挺台遭中央政府抽銀根 索羅門最大省獲美援7.1億元

馬來塔獲得美援7.1億元。圖為外交部政務次長徐斯儉2019年9月16日抵達索羅門群島並受到索國民眾熱烈的歡迎。（外交部提供）。（外交部提供）

2020/10/23 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國索羅門2019年9月與台斷交、轉向中國建交，該國最大省分馬來塔（Malaita）省長蘇達尼（Daniel Suidani）隨後宣布將舉辦獨立公投，卻遭中央政府抽銀根。最新消息指出，美方已承諾給予該省2500萬美元的援助，折合台幣約7億1645萬元。

根據美國《外交家雜誌》 （The Diplomat）報導，索羅門最大省分馬來塔上月宣布計畫舉行獨立公投，理由是中央政府去年與台灣斷交，轉與中國建交，這項決定使馬拉塔省與其他省分出現分歧，因為馬拉塔想要與台灣繼續建立關係，除了省長蘇達尼之外，連該省主要反對黨領袖羅尼亞（Keyon Ronia）也贊成獨立。

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美國政府已承諾向馬拉塔省提供2500萬美元的援助，不過索國中央政府對此告誡公眾，在未經過政府程序的情況下，不得將外國援助政治化，中央政府提醒「某些團體和個人，特別是馬拉塔省人民」，需尊重政府對於外援的處理機制，相關援助仍須按照規定辦理，並獲得內閣批准。

馬拉塔省近期繼續抨擊中央政府與中國建交的行為是在「分裂國家」，對於美國承諾金援，省長蘇達尼感謝美國政府的支持，他說：「自從索羅門群島從1978年獨立以來，馬拉塔省人民從未見過如此大禮，這確實是一個來自朋友的饋贈。」

美國國務院表示，美方根據2020年太平洋計畫，從2.805億美元預算中撥出2500萬美元給予馬拉塔省，用於加強農業、生技與環境競爭力，促進經濟發展機會並增加貿易、改善自然資源管理、增加企業發展、擴大關鍵基礎設施與服務，美國駐巴布亞新幾內亞大使公共事務官員莫里斯（Chad Morris）否認這筆金援出於政治動機。

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