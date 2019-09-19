惹怒美國！索羅門群島棄台投中 華府將重新評估援助承諾

2019-09-19 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕我國太平洋最大友邦索羅門群島16日宣布與中國建交，外交部隨即和索國斷交，結束台索36年邦誼。美國國際開發總署（USAID）高級官員18日表示，索羅門群島本週與台灣斷交後轉向承認中國，美國正在重新評估對索國的援助。

《路透》報導，國際開發總署亞洲局代理助理局長史蒂爾（Gloria Steele）18日出席美國眾議院外交事務委員會的預算聽證會，眾議員詢問是否會在2020財年向索羅門群島提供任何資金，她回答說，「我們正在重新評估對索羅門群島的援助承諾」。

史蒂爾沒有詳細說明，美國國際開發總署也沒有立即回應媒體。

《路透》先前報導引述美國政府高級官員透露，在當地時間17日於紐約召開的聯合國大會，美國副總統彭斯拒絕與索國總理蘇嘉瓦瑞見面；這名官員指出，今年7月，蘇嘉瓦瑞曾在一次電話會談表達想與彭斯在聯合國大會期間會面的意願，討論雙方發展夥伴關係，但索羅門群島宣布與中國建交後，彭斯拒絕與其會面。

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