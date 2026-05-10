軍購金額被砍4700億 民團號召523遊行抗議「傅鄭集團」

經民連等公民團體將於5月23日（六）下午一點半，在忠孝復興Sogo百貨外集合，舉行「真和平、要國防」遊行，向傅鄭集團抗議。（圖取自經民連臉書）

鄭習會後，立法院8日在藍白立委聯手下，通過「閹割版」軍購金額7800億的國防特別條例，大砍政院版4700億元，排除商購、委製等項目。經濟民主連合智庫發起「真和平、要國防」遊行，號召民眾5月23日上街向「傅鄭集團」抗議。

賴中強：議會路線和群眾運動路線可並進

經民連智庫召集人賴中強今日接受本報訪問表示，台灣過去民主的進程，議會路線和群眾運動路線本來就是並進的，在這次國防特別條例的事，我們看到藍營裡面也有不同聲音，但是很快地，國民黨主席鄭麗文、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨主席黃國昌他們3人就用「快刀斬亂麻」方式，把黨內不同聲音都扼殺，然後最後通過一個7800億「打六折」版本。

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參選縣市長的藍營立委應表態 是否續扼殺台灣的自主國防？

賴中強指出，重要的無人機及台灣之盾都被藍白大砍，在這種情況下，我們認為有必要讓民間的聲音重新發聲，也希望行政院提出第二次的國防特別條例預算，特別是要參選縣市長的藍營立委應該表態，他們真的要想清楚，要繼續扼殺台灣的自主國防嗎？

賴中強說，523遊行原本就是要支持國防，「有實力才會有和平」，我們也支持政府提出第二次的國防特別條例。至於遊行規劃5月23日舉行，選擇這個日子是要銘記西藏和平協議的慘痛教訓，我們希望提醒國人，與中國簽署什麼和平協議，那些都是陷阱，只有國防才是真正的實力。

賴中強示警 不要相信中共的和平陷阱

賴中強舉例，西藏當年與中共簽署和平協議，藏人交出武器以後，就是遭遇更慘烈的屠殺。整個遊行目的是要凸顯「真和平、要國防」，不要相信中共的和平陷阱。

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