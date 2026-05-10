李四川稱家族被抹黑 翁震州質疑：武士刀、撒冥紙是捕魚？

針對國民黨新北市長參選人李四川稱家族遭抹黑，新北市議員翁震州（左）質疑，家族成員拿武士刀、撒冥紙恐嚇是捕魚嗎？（圖由翁震州提供）

國民黨新北市長參選人李四川說自己做工程「歹命」，新北市議員翁震州批評家族成員魚肉鄉民，李今天受訪回應，對手抹黑他的出身；翁震州今再秀出法院證據質疑，李四川的弟弟李賜福派姪子李昀南去潑漆，拿武士刀和撒冥紙恐嚇，這是捕魚嗎？

翁震州指出，根據《台灣屏東地方法院114年度簡字第1376號刑事判決》，屏東縣兆福工程行的老闆李賜福，派姪子李昀南去廠商的工地潑漆、放沖天炮、撒冥紙、破壞泵車管線、砸玻璃、塞雜物到油箱等，請問李四川，你的弟弟和你姪子不是你的家族嗎？

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他說，從李四川公開的權狀內容顯示，李賜福魚肉鄉民的那家公司，位於李四川持分的「白沙段159」土地上，難道李四川自己出示的權狀是錯誤的嗎？

翁震州引述週刊報導表示，2023業者源鑫公司與協辦廠商炭吉火烤二吃，不顧綠蠵龜產卵季，規劃在小琉球蛤板灣舉辦「威尼斯音樂祭」，因引發爭議才停辦，請問這2家公司代表人李賜福，不就是你李四川的弟弟嗎？另外，本來被法院判決佔用的國有水保地，應立即恢復原狀，結果上面還有持續運作痕跡，重機具也沒有搬走，請問砂石場不是你們李氏家族的嗎？

翁震州還說，李四川的姪子李昀南車上，被查獲放有兩把恐嚇用的武士刀，李四川說自己家族捕魚、拜媽祖和觀音，請問李四川，武士刀是你們家族捕魚的工具嗎？撒冥紙、潑油漆、砸玻璃，是你們家族敬拜神明、「回饋琉球鄉親」的方式嗎？

根據屏東地檢署調查，2020至2023年間，李賜福的公司以圍船、潑漆及人身威脅為手段，向環保業者勒索每公噸600元回饋金。

翁震州質疑，琉球鄉民世代以捕魚為生，非常辛苦，所以有能力的家族，不是應該用全力回饋鄉民嗎？怎會像李氏家族勒索環保業者，讓小琉球垃圾無人清運、臭氣沖天呢？

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