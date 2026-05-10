伊朗戰爭變台海預演？CNN：美中都在重新學打仗

美軍THAAD反飛彈系統準備裝載運輸機。CNN指出，伊朗利用低成本無人機與飛彈突破防空網的戰例，也讓中國重新檢視未來戰場上的基地與防空防護能力。（美聯社）

伊朗戰爭持續延燒之際，美國有線電視新聞網（CNN）分析指出，這場衝突正成為北京與華府觀察未來戰爭的重要窗口。從低成本無人機突破防空系統，到大量飛彈與無人機混合攻擊，各國都在重新評估未來戰場打法，而台海則被視為最可能驗證這些經驗的潛在熱點之一。

CNN指出，中國近年快速擴張飛彈、匿蹤戰機與長程打擊能力，但伊朗利用低成本無人機與彈道飛彈突破愛國者與薩德（THAAD）等防空系統，也讓北京重新檢視自身防禦弱點。中國空軍退役上校傅前哨直言，中國必須更重視機場、港口與關鍵基地的防護能力。

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報導提到，台灣問題仍被視為美中最可能爆發衝突的熱點。台灣國防安全研究院學者傅前哨表示，長程火箭與大量無人機，未來很可能成為解放軍對台聯合作戰的重要工具；但真正困難的問題，仍是如何跨越台灣海峽並維持後續作戰。

CNN指出，美軍同樣正從伊朗戰爭調整戰術。美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）曾主張，在台海部署大量空中、水面與水下無人載具，增加解放軍跨海難度。報導認為，無人機正讓進攻方付出更高代價，美國與台灣未來也可能利用大量無人機攻擊解放軍船團與登陸部隊。

報導最後強調，伊朗戰爭也再次顯示，戰術勝利不一定能快速轉化為政治成果。相較於長期參與中東戰事的美軍，解放軍自1979年後已缺乏大型實戰經驗；而任何涉及台海的衝突，也都可能迅速牽動全球貿易、能源運輸與區域安全。

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