索羅門斷交》王定宇揭中共大灑幣內幕 加碼嗆國民黨荒謬

2019-09-17 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕索羅門群島轉向中國，外交部長吳釗燮昨也宣布，我國正式與索國斷交。對此，綠委王定宇揭露中共「大灑幣」的金援外交與給錢的「特別方式」，還加碼嗆國民黨用接受「九二共識」來處理外交關係，做法猶如用挖眼睛治近視一樣荒謬！

「索羅門群島外交問題，到底中共『大撒幣』的金援外交多少？我們就索國首都荷尼阿拉『2023年太平洋運動會』主場館說起吧！」王定宇今在臉書表示，索羅門一開始希望台灣能提供3000萬美金（9億新台幣）興建主場館，從中共介入後，近期甚至提高到十倍達3億美金。

王定宇說，不過台灣早已揚棄金援外交，採取建議貸款3000萬美金，由台灣廠商施作的國際合作方式。一方面能確保錢用在「公務」上，而不是「個人」，但索羅門官方顯然不滿意這樣的「正常安排」。

他接著說，由於索羅門不滿意，美國出面協商，主場館改由澳洲出資興建，澳洲政府又給索國現金贊助，澳洲總理莫里森今年6月出訪索羅門時，已宣布提供索國一項10年2.5億美元的補助計畫，並讓索國民眾能更容易赴澳洲工作。但索羅門連澳洲這個「正常協助方案」都不滿意，顯然比不上中共要給的金額「九牛一毛」和給錢的「特別方式」。

對於台索斷交，王定宇認為，台灣確實因為失去邦交國而受挫，但是台灣受挫的原因是不接受「中共一國二制的一中方案」和「大撒幣式的金援外交手段」，對台灣人民來說，這二個理由是絕對應該堅持的，不是嗎？

王定宇加碼砲轟國民黨，只敢對內譴責自己政府卻不敢對中共說上幾句，用接受「九二共識」來處理外交關係，不就像是用挖眼睛（失去台灣主權）治近視（邦交關係）一樣荒謬嗎！

他也強調，這次美、澳盟友跟台灣一起作戰結果雖不如預期，但這樣的合作夥伴關係是台灣外交上的重要得分，另外歐盟國家也首次主動提供台灣外交訊息，而失去索羅門，未來是否會有「失之東隅 收之桑榆」，更是值得觀察。

台灣與索羅門斷交，索羅門群島今（17）上午有一場和平遊行，當地居民貼上標語，支持台灣和民主。（圖擷取自臉書粉專「I am from Honiara, Solomon Islands」）

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