寶可夢「炎帝」變「炎弟」 黃之鋒諷：迴避「習帝」名諱

香港眾志秘書長黃之鋒指出，「炎帝」（見圖）被改名為「炎弟」並諷道，中國只有一個皇帝就是習近平，豈容得下一個小精靈冒用「帝」字為名觸怒「習帝」。（圖擷取自寶可夢官方網站）

2020/10/28 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕任天堂出品的手機遊戲《精靈寶可夢GO》風靡全球，近來有香港網友發現，該遊戲的中國版中的多個小精靈都經過政治審查被改名了，包含「流氓熊貓」變成「霸道熊貓」，「炎帝」變成「炎弟」。對此，香港眾志秘書長黃之鋒諷刺表示，中國只有一個皇帝就是中國領導人習近平，豈容得下一個小精靈冒用「帝」字為名觸怒「習帝」。

臉書粉專「抗爭啦！動物森友會」今日發文指出，中國官方將《精靈寶可夢GO》手機遊戲的小精靈改名，其中，「流氓熊貓」改名為「霸道熊貓」，「偷兒狐」、「狐大盜」則分別改為「狡小狐」、「猾大狐」，「炎帝」則被改名為「炎弟」，還有「大奶罐」則被改作「牛奶罐」。

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「抗爭啦！動物森友會」轟道，乾脆去玩「山海經GO」好了。中國不容許象徵中國的熊貓被冠上流氓之名，就將「流氓熊貓」改名成「霸道熊貓」；而中國政府認為小偷、大盜對社會有害，然而，中國就是「貪官最多」，小偷大盜都比不上貪官對社會的危害；而在「習帝」面前，「炎帝」都只可以叫做「炎弟」。

對此，黃之鋒也諷道，最離譜的是連「炎帝」都要改名做「炎弟」，畢竟中國只能有一個皇帝，就是習近平￼，簡稱「習帝」，怎麼容得下一個虛構的小精靈名字以「帝」為名，觸犯皇帝名諱。中國的政治審查深入娛樂遊戲，連小精靈的名字都會被審查。

近來有香港網友發現，《精靈寶可夢GO》的中國版中的多個小精靈都經過政治審查被改名了，包含「流氓熊貓」變成「霸道熊貓」。（圖擷取自臉書＿抗爭啦！動物森友會）

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