香港文字獄來臨？ 康文署：下架政治敏感書籍以免牴觸國安法

香港圖書館今（4）日下架多名香港泛民主派政治人物的著作。對此，香港康文署表示，因涉及政治敏感議題的書籍，恐有觸犯港版國安法的疑慮，因此相關書籍將暫時不開放借閱。圖為香港中央圖書館。（彭博）

2020-07-05 00:04:54

〔即時新聞／綜合報導〕港版國安法實施後，香港圖書館今（4）日下架多名香港泛民主派政治人物的著作，包括立法會議員陳淑莊、前香港眾志秘書長黃之鋒和學者陳雲的書籍。對此，香港康文署表示，因上列書籍恐有觸犯港版國安法的疑慮，因此相關書籍將暫時不開放借閱。

黃之鋒今日在臉書指出，港版國安法日前實施後，香港圖書館現已有諸多「覆檢中」的書籍，包含其著作《我不是英雄》、《我不是細路￼》（粵語「細路」：小孩子），以及香港學者陳雲的《光復本土》、《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港保衞戰》，還有公民黨立法會議員陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。

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對此，黃之鋒批評，港版國安法根本就是以言入罪的政治審查工具，而現今的香港，不斷瀰漫白色恐怖的氛圍。

根據《立場新聞》報導，屯門圖書館職員向《立場新聞》記者指出，今日收到康文署指示，因應港版國安法的實施，因而下架該類政治敏感的書籍。

對此，香港康文署（康樂及文化事務署）則承認的確有下架動作，並表示，港版國安法立法後，為避免觸犯港版國安法，因此圖書館正在覆檢，該類涉及政治敏感議題的書籍，是否有違反港版國安法，相關書籍暫時不會給予市民借閱或是參考閱覽。

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