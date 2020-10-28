為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    獲德國政治庇護 港大生：香港司法敗壞被迫出走

    一名香港大學生日前在德國獲得難民身分，成為反送中運動爆發以來第一位獲得德國政治庇護的香港示威者。（示意圖，歐新社）

    一名香港大學生日前在德國獲得難民身分，成為反送中運動爆發以來第一位獲得德國政治庇護的香港示威者。（示意圖，歐新社）

    2020/10/28 18:30

    〔中央社〕一名香港大學生日前在德國獲得難民身分，成為反送中運動爆發以來第一位獲得德國政治庇護的香港示威者。她自認是對香港歸屬感最強的年輕世代，因為香港司法敗壞被迫出走。

    現年23歲的Elaine要求匿名，不過接受中央社記者訪問時展示德國聯邦移民與難民局（BAMF）發給她的難民資格批准通知書。Elaine原本在香港中文大學就讀，去年中開始頻繁上街參加反送中運動，「我都是自己一個人參加，可說是香港眾多沒有公開身分的示威者之一」。

    隨著示威升級，Elaine逐漸走到隊伍的最前線，去年11月中被捕，警方控告她犯下暴動罪和違反「禁蒙面法」。她沒有考慮很久，獲保釋後一週內就買好機票和收拾好行李，毅然踏上流亡之路，搭機經台灣飛往德國。

    2018年5月，逃亡到德國的本土民主前線成員黃台仰和李東昇難民申請得到批准，成為香港公民在歐洲獲得庇護的首例。Elaine顯然受到他們的啟發，選擇了一個接待難民經驗特別豐富的國家。

    抵達德國當天，Elaine就直接到難民接待中心尋求庇護，一開始除了永遠無法回到香港的煎熬，她最難適應的就是語言問題。「我以前以為自己會在香港待到最後一刻，沒想到竟然到德國當難民，最後一刻來得這麼快」，在德國的難民一般會說阿拉伯語、庫德語或土耳其語，她會的廣東話、英語和國語一下子全不管用。

    幸好住在難民營的難民彼此體諒，關係融洽，而且德國的難民安置作業相對完善，飲食、暖氣、熱水供應無虞，難民可領取基本生活費並獲得醫療服務，她逐漸適應德國的生活並了解難民資格申請的流程。

    Elaine前後住了3個不同的難民營，直到這個月14 日收到通知、正式獲得難民身分前，等了將近一年，在這段期間完全沒收到任何通知，「最難熬的就是等待」。

    香港沒有內戰，返國後也不至於面臨死刑的威脅，德國為何批准她的難民資格？移民局的通知書沒有說明原委，不過Elaine面試時向官員陳述香港司法敗壞的情況，認為自己無法得到公正審判。此外，她推測今年7月實施的港區國安法，也間接促使德國同意她的庇護申請。

    目前Elaine住在德國政府提供的公寓，短期目標是學好德文和上政府提供的融入課程，學習德國的歷史、社會和文化，之後她想進入大學完成未完的學業。

    生於香港主權移交給中國的1997年，Elaine自認是對香港歸屬感最強的一代，「我從小到大看香港的變化，也看到律師在中國受到的殘忍對待，對中國沒什麼好感」。

    香港是否會重現像去年反送中運動那樣的大規模示威？她說，到2047年還很多年，未來的發展很難說，「我們只能做最壞的打算、最好的準備」。

    Elaine是反送中運動爆發和國安法實施以來，第一位在德國獲得政治庇護的香港示威者。黃台仰、台北銅鑼灣書店創辦人林榮基等流亡港人成立的經驗分享平台「避風驛」特地聲明感謝德國給予香港示威者庇護。

    另一方面，香港政府上週為此召見德國駐港總領事林文禮（Dieter Lamle），抗議德國「假借名義收留罪犯」。中國外長王毅上月訪問柏林時也強調香港事務是內政，警告外國插手。

    柏林的觀察家預料，德國這次決定給予香港示威者政治庇護，將為德中關係蒙上陰影。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    香港女大生驚傳遭德國難民營職員性侵 嫌犯被訴
    2020/10/20 18:13

    香港女大生驚傳遭德國難民營職員性侵 嫌犯被訴
    反送中首傳德國政治庇護 香港女大生卻稱：曾遭難民營職員性侵
    2020/10/19 22:10

    反送中首傳德國政治庇護 香港女大生卻稱：曾遭難民營職員性侵

    熟年必修凍齡「腹黑學」一起為青春舉杯
    美英法德39國齊聲譴責中國！ 要求維護港、藏、疆人權
    2020/10/07 08:08

    美英法德39國齊聲譴責中國！ 要求維護港、藏、疆人權
    在港為自由發聲風險極高 德國智庫宣布關閉在港辦事處
    2020/09/17 08:56

    在港為自由發聲風險極高 德國智庫宣布關閉在港辦事處

    刷臉時代最大功臣 雷射發明60週年
    關注人權卻遭中共驅逐！德國青年曾打算來台唸書
    2020/09/06 00:28

    關注人權卻遭中共驅逐！德國青年曾打算來台唸書
    國際今日熱門
    科莫多巨蜥擋卡車照瘋傳 印尼網友拒侏羅紀公園
    2020/10/27 20:24

    科莫多巨蜥擋卡車照瘋傳 印尼網友拒侏羅紀公園

    武漢肺炎》1/3受測者陽性 捷克全國實施宵禁
    2020/10/27 20:40

    武漢肺炎》1/3受測者陽性 捷克全國實施宵禁

    馬克宏爭議言論延燒 孟加拉爆發大規模反法遊行
    2020/10/27 22:56

    馬克宏爭議言論延燒 孟加拉爆發大規模反法遊行

    美大選假訊息瘋傳 WhatsApp群組機密性讓競選團隊頭痛
    2020/10/27 23:50

    美大選假訊息瘋傳 WhatsApp群組機密性讓競選團隊頭痛

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播