獲德國政治庇護 港大生：香港司法敗壞被迫出走

一名香港大學生日前在德國獲得難民身分，成為反送中運動爆發以來第一位獲得德國政治庇護的香港示威者。（示意圖，歐新社）

2020/10/28 18:30

〔中央社〕一名香港大學生日前在德國獲得難民身分，成為反送中運動爆發以來第一位獲得德國政治庇護的香港示威者。她自認是對香港歸屬感最強的年輕世代，因為香港司法敗壞被迫出走。

現年23歲的Elaine要求匿名，不過接受中央社記者訪問時展示德國聯邦移民與難民局（BAMF）發給她的難民資格批准通知書。Elaine原本在香港中文大學就讀，去年中開始頻繁上街參加反送中運動，「我都是自己一個人參加，可說是香港眾多沒有公開身分的示威者之一」。

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隨著示威升級，Elaine逐漸走到隊伍的最前線，去年11月中被捕，警方控告她犯下暴動罪和違反「禁蒙面法」。她沒有考慮很久，獲保釋後一週內就買好機票和收拾好行李，毅然踏上流亡之路，搭機經台灣飛往德國。

2018年5月，逃亡到德國的本土民主前線成員黃台仰和李東昇難民申請得到批准，成為香港公民在歐洲獲得庇護的首例。Elaine顯然受到他們的啟發，選擇了一個接待難民經驗特別豐富的國家。

抵達德國當天，Elaine就直接到難民接待中心尋求庇護，一開始除了永遠無法回到香港的煎熬，她最難適應的就是語言問題。「我以前以為自己會在香港待到最後一刻，沒想到竟然到德國當難民，最後一刻來得這麼快」，在德國的難民一般會說阿拉伯語、庫德語或土耳其語，她會的廣東話、英語和國語一下子全不管用。

幸好住在難民營的難民彼此體諒，關係融洽，而且德國的難民安置作業相對完善，飲食、暖氣、熱水供應無虞，難民可領取基本生活費並獲得醫療服務，她逐漸適應德國的生活並了解難民資格申請的流程。

Elaine前後住了3個不同的難民營，直到這個月14 日收到通知、正式獲得難民身分前，等了將近一年，在這段期間完全沒收到任何通知，「最難熬的就是等待」。

香港沒有內戰，返國後也不至於面臨死刑的威脅，德國為何批准她的難民資格？移民局的通知書沒有說明原委，不過Elaine面試時向官員陳述香港司法敗壞的情況，認為自己無法得到公正審判。此外，她推測今年7月實施的港區國安法，也間接促使德國同意她的庇護申請。

目前Elaine住在德國政府提供的公寓，短期目標是學好德文和上政府提供的融入課程，學習德國的歷史、社會和文化，之後她想進入大學完成未完的學業。

生於香港主權移交給中國的1997年，Elaine自認是對香港歸屬感最強的一代，「我從小到大看香港的變化，也看到律師在中國受到的殘忍對待，對中國沒什麼好感」。

香港是否會重現像去年反送中運動那樣的大規模示威？她說，到2047年還很多年，未來的發展很難說，「我們只能做最壞的打算、最好的準備」。

Elaine是反送中運動爆發和國安法實施以來，第一位在德國獲得政治庇護的香港示威者。黃台仰、台北銅鑼灣書店創辦人林榮基等流亡港人成立的經驗分享平台「避風驛」特地聲明感謝德國給予香港示威者庇護。

另一方面，香港政府上週為此召見德國駐港總領事林文禮（Dieter Lamle），抗議德國「假借名義收留罪犯」。中國外長王毅上月訪問柏林時也強調香港事務是內政，警告外國插手。

柏林的觀察家預料，德國這次決定給予香港示威者政治庇護，將為德中關係蒙上陰影。

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