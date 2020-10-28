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    抗衡中國 美日澳將聯合資助帛琉太平洋電纜計畫

    美日澳今共同發表聯合聲明指出，將透過「美日澳三方基礎建設合作夥伴關係」援建帛琉太平洋海底電纜計畫，預估將耗資3000萬美元。（翻攝自論壇直播）

    美日澳今共同發表聯合聲明指出，將透過「美日澳三方基礎建設合作夥伴關係」援建帛琉太平洋海底電纜計畫，預估將耗資3000萬美元。（翻攝自論壇直播）

    2020/10/28 14:03

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美日澳今共同發表聯合聲明指出，將透過「美日澳三方基礎建設合作夥伴關係」援建帛琉太平洋海底電纜計畫，預估將耗資3000萬美元。帛琉總統雷蒙傑索（Tommy E. Remengesau, Jr.）感謝國際友人並說，全球挑戰需要國際合作應對，疫情大流行正說明這點，期待此計畫進一步強化國家資通訊韌性。

    美國、日本和澳洲今天在「2020印太商業論壇」開幕式後，由美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）、澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）與日本外相茂木敏充共同宣布，將透過「美日澳三方基礎建設合作夥伴關係」資助帛琉海底電纜建設計畫，也是3國在印太區域基礎設施投資夥伴關係下資助的第一個項目。

    該電纜將橫跨太平洋，從新加坡到美國西海岸，預估於明年動工，約將耗資3000萬美元。有鑑於中國在區域日益增長的影響力，此計畫也被視為是抵銷中國影響力作法的其中一環。

    雷蒙傑索說，帛琉是個快速發展的島國，以注重環境保育聞名，例國家海洋保護區的設置、帛琉誓詞（Palau Pledge）措施與密克羅尼西亞挑戰目標等，透過推廣高品質、低負荷的觀光，這些保護措施更轉化為帛琉經濟的驅動力。

    不過雷蒙傑索指出，這種永續產業目前僅仰賴單一海底電纜與世界相連，使帛琉處境脆弱，若該電纜毀損，帛琉將受到很大影響，甚至讓政府難以繼續運作，也因此，建設第二條電纜等基礎建設的工作勢在必行。但原先的建設計畫受到疫情影響停擺。

    雷蒙傑索接著說，幸而有澳洲、日本和美國等友人的幫助，將透過美日澳三方基礎建設夥伴關係架構，使此計畫繼續推行。帛琉期待在明年進一步強化國家的通訊韌性。全球挑戰需要國際合作尋求解方，疫情大流行已經說明這點，帛琉將繼續與國際友人一同努力，應對各種挑戰，同時促進發展。

    超過90％的國際通訊透過海底光纜傳輸，但連結南太平洋的電纜相當少且相距甚遠。隨著5G技術普及，外界評估南太數據量將倍增，也因此需要增設更多海底電纜。

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