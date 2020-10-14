台帛斷航百萬包機費用難承擔 帛琉45名重症病人等來台醫療

帛琉患者搭乘包機來台接受治療。（新光醫院提供）

2020/10/14 12:09

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心已於8月開放有急迫性醫療需求的外籍人士可來台就醫，我邦交國帛琉卻因雙方斷航，導致許多患者仍無法來台治療，只能仰賴包機，但動輒數百萬元的費用，並非人人承擔得起，目前仍有45名癌症、骨折等病人持續等待航班中。

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，我國於3月19日實施邊境管制措施，限制外籍人士入境，但後續考量國內疫情穩定，且醫療量能尚有餘裕，因此8月1日起，開放急迫性醫療需求的患者來台就醫。

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不過，這項好消息對於多數帛琉當地等待來台就醫的民眾來說，卻是吃不到的牛肉，卡關的原因就在於台灣與帛琉往返航班全面停飛，來台治療只能仰賴包機，偏偏包機空間有限，一趟最多只能容納8個人，且價格高達200、300萬元，實在是沉重的負擔。

帛琉當地一名4歲男童因發生車禍，不幸被拋出車外，造成全身多處骨折，但帛琉當地僅有1家醫院，且重症醫療量能有限，造成他只能在醫院動彈不得、躺了1個多月，直到全村的人東湊西湊共同合資，加上一些外界援助，終於順利來台，經過新光醫院的治療後，男童如今已可使用助行器行走，並返回當地，但由於事故傷及生長板，後續仍有返台回診的必要性。

長期協助帛琉患者轉診來台就醫的新光醫院副院長洪子仁表示，因為武漢肺炎斷航，造成高昂的就醫成本，帛琉方面「已經快要受不了」，希望盡快恢復航線。

根據新光醫院統計，截至目前為止，帛琉一共已有49名病人、含陪同家屬96人分12梯次來台，但經當地轉診委員會核定需要來台就醫者，卻仍有45人等待中，以癌症為最大宗，其餘尚有骨折、中風、心血管疾病、腸阻塞等，估計不在名單中的需要就醫者應該也不少。

洪子仁也提到，帛琉患者來台就醫，不是一抵台就能夠治療，仍需要在病房隔離檢疫14天，確定沒有狀況再進行下一步，因此若再延遲來台時間，恐延誤治療，這是涉及「人」的問題，應該要思考如何展現更多Taiwan Can Help的力量。

另外，洪子仁也提及，未來若台帛航班恢復，新光醫院預計將先派一支醫療團隊赴當地解決斷航期間的醫療相關問題。

今年已有49名帛琉患者分12梯次來台就醫。（新光醫院提供）

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