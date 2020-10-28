2020印太商業論壇登場 龐皮歐：美國與印太關係已更上層樓

美國與越南共同舉辦線上「印太商業論壇」，美國國務卿龐皮歐透過影片致開幕詞。（翻攝自論壇直播）

2020/10/28 10:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國與越南合辦「2020印太商業論壇」今起登場。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在開幕致詞時重申，美國深信自由、公平、互惠的貿易與開放、良治的投資環境，能使印太區域成長繁榮。龐皮歐強調，在川普總統領導下，美國與印太區域的夥伴關係已經更上層樓，包括亞洲EDGE（Asia EDGE）、藍點計畫、美日澳三方建設合作等，美國企業守法透明的特質，更和中國企業大不相同，將與印太夥伴帶來真實雙贏。

美國政府與越南政府、美國東協商務協會、美國商會、越南商工總會及越南美國商會，於10月28至29日在越南河內共同舉辦線上「印太商業論壇」。越南商工總會主席武進祿（Vu Tien Loc）、美國商會執行副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）、越南副總理兼外長范平明（Pham Binh Minh）與美國國務卿龐皮歐出席開幕致詞。

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范平明致詞說到，疫情大流行帶來的教訓就是，任一國家都無法獨善其身，當區域與世界不安全，協調合作前所未有地重要，美國和區域的商業團體更能發揮重要作用。

范平明說，越南作為今年東協輪值主席國，將持續促進區域經濟整合，越南和美國是重要貿易夥伴，市場准入問題已獲得解決，這次論壇中將見證更多協議與合約的簽署。越南歡迎美國加強區域合作和投資，也歡迎歐洲國家強化合作，越南將持續為美國和其他區域國家提供有利政策框架，以建立具備高競爭力與活力的東協經濟體。

龐皮歐說，美國從經驗中確信，自由、公平和互惠的貿易，開放的投資環境，良治和航行自由等重要價值，能使人們自由發揮創造力，為區域帶來成長繁榮，促使就業成長、減少貧困、技術創新等，因此自2018年開始啟動此論壇，致力於創造使盟友和夥伴蓬勃成長的條件。

龐皮歐提到，在川普總統領導下，美國和印太區域的夥伴關係更上層樓，美國國際開發金融公司已在東南亞投資能源和電信基礎設施，超過10億美元；國務院於2018年啟動了亞洲EDGE計畫，促進建立開放、高效和透明的能源市場。美國政府目前正在倡導59個潛在計畫，總價值超過1850億美元。

龐皮歐並強調，美國並不是獨自促進印太繁榮，美國已與日本和澳大利亞建立三邊基礎設施合作夥伴關係，並共同支持藍點網路計畫。龐皮歐說，當投資環境適合私營部門時，繁榮便隨之而來，而美國公司不但有高品質產品，更遵守法治和透明性，「與中國政府支持的公司形成鮮明對比」。越南政府已與美國公司談妥進口數十億美元的天然氣合約，正是真實的雙贏局面。

龐皮歐並向美國公司喊話，強調美國政府致力於促進印太繁榮，希望協助每一位企業代表享受上述的雙贏成功，「美國本著共榮自由和友誼的精神，與印太合作夥伴站在一起」。

「印太商業論壇」是促進美國及印太區域貿易、投資和經濟合作關係的旗艦論壇。今年的討論主題涵蓋能源、基礎建設、數位經濟、公共衛生等關鍵產業的商業環境最新發展，以及政策建議和拓展公私部門夥伴關係的嶄新機會。

美國與越南共同舉辦線上「印太商業論壇」，越南副總理范平明致開幕詞。（翻攝自論壇直播）

美國政府與越南政府、美國東協商務協會、美國商會、越南商工總會及越南美國商會，於10月28至29日在越南河內共同舉辦實體與線上「印太商業論壇」。（翻攝自論壇直播）

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