鎖定中國 美歐啟動雙邊對話

美國國務卿龐皮歐（右）23日透過電話會議，與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（左）啟動美歐有關中國的新雙邊對話。圖為兩人2月時在華府會面。 （美聯社檔案照）

2020/10/25 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐二十三日與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）電話會議，啟動美歐有關中國的新雙邊對話；同時，龐皮歐二十五日啟程訪問印度，展開南亞四國之行，將在印度舉行兩國外交、國防部長「二加二」對話，推動美國與區域夥伴關係，遏制中國在印度─太平洋地區的經濟和軍事勢力擴張。

美國國務院與歐盟對外事務部（ＥＥＡＳ）共同聲明，這項新雙邊對話將作為討論所有與中國有關議題的平台；兩人還討論在跨大西洋夥伴關係脈絡下彼此共同利益的一系列議題，同意繼續就人權、安全和多邊主義等主題，舉行高級官員和專家層級會議。雙方下一次將於十一月中旬，由美國副國務卿和ＥＥＡＳ秘書長高階會談。

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龐皮歐25日訪印度 聚焦區域合作

龐皮歐二十五日啟程訪問印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼。中國雖不在龐皮歐的行程中，但是中國議題卻主導其議程。龐皮歐與國防部長艾斯培二十六、二十七日將分別與印度總理莫迪會面，和印度外長蘇傑生（S Jaishankar）、國防部長辛赫（Rajnath Singh）召開美印外交國防對話，聚焦區域安全合作、防衛資訊共享、軍事交流，以及國防貿易四大議題，為促進美印全面全球戰略夥伴關係訂出下一步。預期美印將簽署「地理空間基本交流與合作協定」（ＢＥＣＡ），使印度獲得美國提供敏感衛星資料，提升其飛彈、無人機精準度。

聯手南亞四國 遏止中國勢力擴張

國務院南亞和中亞事務局代理副助理國務卿湯普森（Dean Thompson）指出，美印關係面向和升溫加速，「一部分是新德里對中國日益增加的憂慮」，這次會談可能談到的中印邊界爭議。

斯里蘭卡和馬爾地夫正苦於因中國「一帶一路」計畫欠下龐大債務；印尼與中國有南海主權爭議。本月稍早東京「四方安全對話」，同樣旨在共同對抗中國。

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