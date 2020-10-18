南韓青瓦台︰美國安顧問擬大選後訪韓
〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）原先預計在本月初的亞洲行中訪問南韓，但受美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，取消訪問南韓的計畫；今日，南韓青瓦台透露，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）近日對南韓表態，擬將於下月總統大選後訪韓，但訪韓時間隨時都有可能變動。
根據《韓聯社》報導，青瓦台發言人姜珉碩在記者會指出，國家安保室室長徐薰日前訪美，行程間邀請歐布萊恩來訪，而歐布萊恩近日應邀表態將於11月拜訪南韓，但具體訪韓時間尚需考慮各方因素，歐布萊恩較可能在美國總統大選結束後來訪，但時間隨時都有可能變動。
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姜珉碩又指出，徐薰在訪美期間，南韓和美國雙方重申兩國同盟關係牢不可破，具有意義；據報，徐薰與美方商定通過外交渠道繼續協商防衛經費分擔問題，力求儘早達成一致，美韓雙方也就北韓建黨75週年閱兵大典、重啟北韓與美對話等朝鮮半島安全局勢議題交換意見。
本報先前報導，此前，龐皮歐原訂於10月4至8日亞洲行間拜訪南韓，但受川普確診影響，導致出訪日程縮短，也取消拜訪南韓的計畫；中國外交部長王毅原先也預計在10月中旬訪日後「順便」入境南韓，在龐皮歐取消南韓行程後，王毅也在本月5日傳「延後」拜訪南韓。