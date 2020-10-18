南韓青瓦台︰美國安顧問擬大選後訪韓

南韓青瓦台透露美國國家安全顧問歐布萊恩將於下個月拜訪南韓的消息。（彭博）

2020/10/18 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）原先預計在本月初的亞洲行中訪問南韓，但受美國總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，取消訪問南韓的計畫；今日，南韓青瓦台透露，美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）近日對南韓表態，擬將於下月總統大選後訪韓，但訪韓時間隨時都有可能變動。

根據《韓聯社》報導，青瓦台發言人姜珉碩在記者會指出，國家安保室室長徐薰日前訪美，行程間邀請歐布萊恩來訪，而歐布萊恩近日應邀表態將於11月拜訪南韓，但具體訪韓時間尚需考慮各方因素，歐布萊恩較可能在美國總統大選結束後來訪，但時間隨時都有可能變動。

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姜珉碩又指出，徐薰在訪美期間，南韓和美國雙方重申兩國同盟關係牢不可破，具有意義；據報，徐薰與美方商定通過外交渠道繼續協商防衛經費分擔問題，力求儘早達成一致，美韓雙方也就北韓建黨75週年閱兵大典、重啟北韓與美對話等朝鮮半島安全局勢議題交換意見。

本報先前報導，此前，龐皮歐原訂於10月4至8日亞洲行間拜訪南韓，但受川普確診影響，導致出訪日程縮短，也取消拜訪南韓的計畫；中國外交部長王毅原先也預計在10月中旬訪日後「順便」入境南韓，在龐皮歐取消南韓行程後，王毅也在本月5日傳「延後」拜訪南韓。

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