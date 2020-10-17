孔子學院 年底前退出全美校園

中、美兩國三月至今陷入一九七九年兩國建交以來最低潮。（美聯社檔案照）

2020/10/17 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐繼八月十三日要求疑是中國共產黨宣傳工具的「孔子學院美國中心」（CIUS）進行「外國使團」相關登記、上月一日直言希望年底前讓全美「孔子學院」從大學校園全面退出後，本月十五日再進一步點名，希望所有美國各級學校於年底前關閉「孔子學院」，矢言讓大專院校到幼兒園在今年全部擺脫中共政治洗腦。

龐皮歐十五日接受多家電台節目專訪，強調中共帶來的風險是「真的」，而非政治上遙不可及。他說，過去無論共和黨、民主黨主政或掌控國會，一律對中共「卑躬屈膝」，容許對方「踐踏我們」；但現任共和黨籍總統川普正努力導正此事，有利美國人就業與安全。

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他另點出，中共也蒙上面具從教育影響美國下一代，充斥在美國公立幼兒園、小學和中學的孔子學院，以文化交流之名進駐全美校園，其實正對美國孩童進行宣傳洗腦，「令人無法接受」。他強調，孔子學院是中共的外宣組織，我們要求每間學校在年底前關閉孔子學院，「不只大專院校，也包含從幼兒園到高中十二年級（K-12）的各級學校」。

龐皮歐指出，「金錢」正是問題所在，無論是美國企業希望商品打進中國市場，或美國大學從中共獲得補助，都說明了中共拿錢「顛覆我們的民主、破壞我們的生活方式」，通通不可接受。但他強調，美國政府將設法為學校提供擔保、替孩童另覓財源，以免校方為生計與中共打交道，墮入「不可接受的交易」。

根據美國非營利組織「全國學者協會」統計，「孔子學院」在美鼎盛時期，共進駐逾百所大學，但去年起已有至少卅九家宣告關閉。

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