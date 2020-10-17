為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    孔子學院 年底前退出全美校園

    中、美兩國三月至今陷入一九七九年兩國建交以來最低潮。（美聯社檔案照）

    中、美兩國三月至今陷入一九七九年兩國建交以來最低潮。（美聯社檔案照）

    2020/10/17 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐繼八月十三日要求疑是中國共產黨宣傳工具的「孔子學院美國中心」（CIUS）進行「外國使團」相關登記、上月一日直言希望年底前讓全美「孔子學院」從大學校園全面退出後，本月十五日再進一步點名，希望所有美國各級學校於年底前關閉「孔子學院」，矢言讓大專院校到幼兒園在今年全部擺脫中共政治洗腦。

    龐皮歐十五日接受多家電台節目專訪，強調中共帶來的風險是「真的」，而非政治上遙不可及。他說，過去無論共和黨、民主黨主政或掌控國會，一律對中共「卑躬屈膝」，容許對方「踐踏我們」；但現任共和黨籍總統川普正努力導正此事，有利美國人就業與安全。

    他另點出，中共也蒙上面具從教育影響美國下一代，充斥在美國公立幼兒園、小學和中學的孔子學院，以文化交流之名進駐全美校園，其實正對美國孩童進行宣傳洗腦，「令人無法接受」。他強調，孔子學院是中共的外宣組織，我們要求每間學校在年底前關閉孔子學院，「不只大專院校，也包含從幼兒園到高中十二年級（K-12）的各級學校」。

    龐皮歐指出，「金錢」正是問題所在，無論是美國企業希望商品打進中國市場，或美國大學從中共獲得補助，都說明了中共拿錢「顛覆我們的民主、破壞我們的生活方式」，通通不可接受。但他強調，美國政府將設法為學校提供擔保、替孩童另覓財源，以免校方為生計與中共打交道，墮入「不可接受的交易」。

    根據美國非營利組織「全國學者協會」統計，「孔子學院」在美鼎盛時期，共進駐逾百所大學，但去年起已有至少卅九家宣告關閉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」
    2020/10/16 06:41

    中共只許「愛國穆斯林」朝覲聖地 私自前往就是「犯罪」

    離大選不到20天！拜登陣營爆2人確診 賀錦麗自主隔離
    2020/10/16 06:43

    離大選不到20天！拜登陣營爆2人確診 賀錦麗自主隔離

    成為世界最強「監控國」？聯合國大數據中心將落腳中國杭州
    2020/10/16 08:08

    成為世界最強「監控國」？聯合國大數據中心將落腳中國杭州

    孔子學院是中國大外宣！ 龐皮歐：全美年底前必須關閉
    2020/10/16 07:13

    孔子學院是中國大外宣！ 龐皮歐：全美年底前必須關閉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播