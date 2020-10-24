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    台帛旅遊泡泡破滅！ 指揮中心證實暫緩推動

    近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，但中央流行疫情指揮中心今日證實，暫緩推動「台灣-帛琉安全旅行圈」規劃。圖為指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，但中央流行疫情指揮中心今日證實，暫緩推動「台灣-帛琉安全旅行圈」規劃。圖為指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    2020/10/24 14:39

    〔記者林惠琴／台北報導〕近期傳出帛琉可望成為我國展開旅遊泡泡的首波對象，但中央流行疫情指揮中心今日證實，暫緩推動「台灣-帛琉安全旅行圈」規劃。

    針對「台灣-帛琉安全旅行圈」一案，指揮中心發言人莊人祥表示，經指揮中心會同國內相關部會經過3次會議討論，已達成初步規劃，但帛琉高層為確保國內醫療及防疫量能，尚未作好放寬邊境檢疫措施準備，加上北半球進入冬季，尚須觀察評估，再行決定是否可放寬檢疫措施。

    莊人祥指出，我國尊重友邦防疫措施相關考量，將持續關注國際疫情變化，並持續與帛琉就安全旅行圈進行協商溝通，待帛方內部形成共識前，我方仍對本案保持開放態度。

    莊人祥說明，此計畫最早是帛琉提出來，但他們的檢疫措施一直很嚴格 包含對於台灣與其他高風險國家，都要求居家檢疫、入境前後多次採檢等，可能是考量當地醫療量能比較有限，畢竟人口數僅約2萬人、只有1家醫院，一共80張床、5張隔離病床，因此做出如此決定。

    關於旅遊泡泡，莊人祥說明，目前為止只有討論帛琉，是否有其他更新的國家，要再評估與研議，並提到現在已經進入秋冬，大家都說會有很大疫情，台灣必須考慮外來威脅大，更何況其他有疫情的國家更要評估國內狀況，雙方要做到旅遊就要調整檢疫措施，並有興趣，才能夠繼續談下去。

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