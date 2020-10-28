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    真的「氣炸」了！他打手遊連輸4小時 憤隊友太雷突氣胸送醫

    中國福建一名陳姓男子因為玩手遊連輸，讓他氣到「自發性氣胸」。（資料照，圖為示意圖）

    中國福建一名陳姓男子因為玩手遊連輸，讓他氣到「自發性氣胸」。（資料照，圖為示意圖）

    2020/10/28 11:10

    〔即時新聞／綜合報導〕中國福建省一名男子日前連續完手機遊戲長達4小時，卻屢戰屢敗，遊戲結束後他氣得怒摔手機，之後卻出現胸悶、呼吸困難現象，送醫急救之後發現是「自發性氣胸」。所虧送醫及時，男子目前狀況已穩定，並控訴是因為隊友「太雷」才會讓他氣炸。

    綜合中媒報導，中國福建省福州市30歲陳姓男子，平時最大的樂趣就是玩手遊，22日晚間陳男連續打了4個小時的手遊，沒想到卻頻頻敗北，最後他一怒之下把手機摔到地上，之後卻開始出現胸悶、呼吸困難等症狀。送醫後研判是「自發性氣胸」，陳男送醫及時，目前狀況已恢復穩定。

    陳男受訪時也表示，當天玩遊戲狂輸是因為「隊友太雷」，氣到怒髮衝冠，突然間出現胸悶，之後胸口更有劇痛。

    「氣胸」又稱肺膜穿、爆肺，是空氣不正常積在肺部與胸壁之間的胸膜腔，典型症狀有突發性單邊胸部刺痛發作和呼吸困難症狀。福州市胸心外科醫陳輝指出，身材瘦高的人，肺組織容易先天發育異常，肺泡壁薄弱形成肺大泡，一但用力過猛容易導致氣胸，且一旦出現自發性氣胸就容易反覆發作，呼籲相關族群要隨時注意情緒、飲食和生活型態。

    陳男玩手遊「氣炸」的新聞也引起中國微博網友熱議，紛紛留言笑說「原來肺真的能氣炸啊」、「原來真的有氣炸了」、「什麼叫氣炸了肺？他就是！」、「肺氣炸真不是說說而已」、「細思極恐，對一個手游都能情緒化到影響身體」、「原來真可以氣死自己」。

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