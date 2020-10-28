國際宗教自由日 龐皮歐批中國試圖剷除所有宗教

圖為中共政權打壓宗教自由，曾大舉徵求「反邪教」宣傳海報創作，張貼在首都北京等地街頭。（資料照，法新社）

2020/10/28 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕每年10月27日是國際宗教自由日（International Religious Freedom Day），美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）發表聲明譴責中國、伊朗與北韓這3個迫害宗教自由的國家，並特別點名中國試圖剷除所有不符中國共產黨教義的宗教信仰和信念。

龐皮歐27日發聲明指出，美國在22年前的今天施行「國際宗教自由法」（International Religious Freedom Act），重申美國致力於促進和捍衛全世界所有人宗教自由的基本權利，並強調宗教自由及其他人類尊嚴相關議題是美國外交政策核心，現在是如此，未來也不會改變。

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龐皮歐也點名中國、伊朗及北韓是各國當中侵害宗教自由最嚴重的3個國家，並指這3國不斷收緊壓制人民噤聲的政策，特別是中共更試圖剷除所有不符合中國共產黨教義的宗教信仰和信念。相反地，美國於今年2月成立「國際宗教自由聯盟」（International Religious Freedom or Belief Alliance），至今已有31個國家加入這個致力於處理世界各地相關挑戰的網絡，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發後，也有許多國家釋放因信仰遭不當囚禁的人士，讓這些人得以與家人團聚，美方也敦促其他國家應該效仿這項善舉。

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