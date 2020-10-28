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    中國20歲巨乳網紅開直播 真面目嚇傻網友：40歲大姊？

    中國網紅施子怡有著甜美外表與火辣身材。（圖翻攝自微博）

    中國網紅施子怡有著甜美外表與火辣身材。（圖翻攝自微博）

    2020/10/28 08:07

    〔即時新聞／綜合報導〕美女網紅總能吸引粉絲目光，創造商業利潤，但中國一名網紅從美美照片走向直播卻讓網友傻眼，原先甜美臉龐竟是修圖幫大忙。

    中國擁有130萬粉絲的20歲網紅施子怡，有著甜美外表與火辣身材，每次發文都能引來數百粉絲回應，她日前開了直播賣東西，卻被發現真實的她與照片相差太大，有中國網友直呼「根本成了40歲大姊」、「手藝人」、「直播是本人嗎」，更有不少人到她的微博求「教P圖」，施子怡也大方回「我會出教程的」。

    施子怡平時喜歡PO出美美照。（圖翻攝自微博）

    施子怡平時喜歡PO出美美照。（圖翻攝自微博）

    直播一開，網友驚呆。（圖翻攝自微博）

    直播一開，網友驚呆。（圖翻攝自微博）

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