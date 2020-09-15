網紅釣魚疑觸高壓電慘死！女友自爆已懷孕：他是為了救我

中國22歲網紅「五道口宏楠」在釣魚時觸電後不治身亡，讓許多中國網友相當惋惜。（圖取自「五道口宏楠」臉書）

2020/09/15 19:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國22歲網紅「五道口宏楠」段宏楠經常在影音平台發布各式作品，累積了近600萬名粉絲，沒想到近日因不慎將釣竿甩至高壓電線上，觸電後不治身亡。事發後段宏楠的女友劉倩楠直播自爆可能已經懷孕，更透露段宏楠是為了救她才會被電擊身亡。

綜合中媒報導，中國22歲網紅「五道口宏楠」過去曾拍攝多部作品至中國影音平台上，深受中國年輕網友喜愛，累積近600萬名粉絲。沒想到宏楠的前輩「方丈」先前直播時哽咽透露，宏楠在池塘釣魚時不慎將釣竿甩至高壓電線上，觸電後不治身亡；宏楠的師父李舒克也沉痛發文哀悼「師傅對不起你，當初不該讓你走，我心都碎了」。

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段宏楠過去經常和女友劉倩楠共同拍攝作品，近日劉倩楠聲淚俱下地開直播還原事發當天的真相。她指出，當天是她先拿著釣魚竿，感覺被電到後放聲大叫，段宏楠隨即上前查看，卻在劉倩楠脫鞋瞬間也被電到，並掉入池塘身亡。

劉倩楠指出，先前他和段宏楠曾經拍過關於懷孕的影片，很多粉絲以為是假的，但她確實月經已經1個月沒來。她強調，和段宏楠父親談過，雖不能保證未來不結婚生子，但若是懷孕一定會生下來，因為這是段家的根。

不過段宏楠的母親曾在「方丈」及段宏楠乾姐巴楠的陪伴下用兒子的帳號開直播，並指控劉倩楠打算將600萬名粉絲佔為己有，而巴楠除了爆料兩人交往期間，劉倩楠曾經多次出軌，還找段宏楠要錢，也怪劉倩楠為何知道釣竿有電，還要拿給段宏楠。

劉倩楠對這些指控則指出，若想汙衊她，就要拿出證據，「不要傷害任何人，良心要擺正，我能行，因為我是宏楠的女人」，目前雙方似乎為了爭奪段宏楠遺產，已然翻臉。

段宏楠過去經常和女友劉倩楠共同拍攝作品。（圖取自微博）

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