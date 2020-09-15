為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    網紅釣魚疑觸高壓電慘死！女友自爆已懷孕：他是為了救我

    中國22歲網紅「五道口宏楠」在釣魚時觸電後不治身亡，讓許多中國網友相當惋惜。（圖取自「五道口宏楠」臉書）

    中國22歲網紅「五道口宏楠」在釣魚時觸電後不治身亡，讓許多中國網友相當惋惜。（圖取自「五道口宏楠」臉書）

    2020/09/15 19:37

    〔即時新聞／綜合報導〕中國22歲網紅「五道口宏楠」段宏楠經常在影音平台發布各式作品，累積了近600萬名粉絲，沒想到近日因不慎將釣竿甩至高壓電線上，觸電後不治身亡。事發後段宏楠的女友劉倩楠直播自爆可能已經懷孕，更透露段宏楠是為了救她才會被電擊身亡。

    綜合中媒報導，中國22歲網紅「五道口宏楠」過去曾拍攝多部作品至中國影音平台上，深受中國年輕網友喜愛，累積近600萬名粉絲。沒想到宏楠的前輩「方丈」先前直播時哽咽透露，宏楠在池塘釣魚時不慎將釣竿甩至高壓電線上，觸電後不治身亡；宏楠的師父李舒克也沉痛發文哀悼「師傅對不起你，當初不該讓你走，我心都碎了」。

    段宏楠過去經常和女友劉倩楠共同拍攝作品，近日劉倩楠聲淚俱下地開直播還原事發當天的真相。她指出，當天是她先拿著釣魚竿，感覺被電到後放聲大叫，段宏楠隨即上前查看，卻在劉倩楠脫鞋瞬間也被電到，並掉入池塘身亡。

    劉倩楠指出，先前他和段宏楠曾經拍過關於懷孕的影片，很多粉絲以為是假的，但她確實月經已經1個月沒來。她強調，和段宏楠父親談過，雖不能保證未來不結婚生子，但若是懷孕一定會生下來，因為這是段家的根。

    不過段宏楠的母親曾在「方丈」及段宏楠乾姐巴楠的陪伴下用兒子的帳號開直播，並指控劉倩楠打算將600萬名粉絲佔為己有，而巴楠除了爆料兩人交往期間，劉倩楠曾經多次出軌，還找段宏楠要錢，也怪劉倩楠為何知道釣竿有電，還要拿給段宏楠。

    劉倩楠對這些指控則指出，若想汙衊她，就要拿出證據，「不要傷害任何人，良心要擺正，我能行，因為我是宏楠的女人」，目前雙方似乎為了爭奪段宏楠遺產，已然翻臉。

    段宏楠過去經常和女友劉倩楠共同拍攝作品。（圖取自微博）

    段宏楠過去經常和女友劉倩楠共同拍攝作品。（圖取自微博）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國務院次卿將訪台 中國跳腳：堅決反對美台官方往來
    2020/09/14 19:50

    美國務院次卿將訪台 中國跳腳：堅決反對美台官方往來
    共機連2日擾台 國防部罕見發英文聲明喊話解放軍
    2020/09/10 16:37

    共機連2日擾台 國防部罕見發英文聲明喊話解放軍

    威士忌之王 皇家禮炮23年 獨獻台灣
    擁近6百萬粉絲！中國22歲網紅「釣竿甩到高壓電」慘死
    2020/09/08 21:06

    擁近6百萬粉絲！中國22歲網紅「釣竿甩到高壓電」慘死
    美對台「六項保證」至今有效 中國外交部、國台辦紛跳腳
    2020/09/01 20:00

    美對台「六項保證」至今有效 中國外交部、國台辦紛跳腳

    等20年 雙和唯一36層雙制震地標公開
    讚台灣高度自由中國網紅 自曝微博遭「永久封禁」
    2020/08/27 19:16

    讚台灣高度自由中國網紅 自曝微博遭「永久封禁」
    澳洲男海釣被18公斤鯖魚重擊胸口 當場昏迷送醫不治
    2020/08/16 23:56

    澳洲男海釣被18公斤鯖魚重擊胸口 當場昏迷送醫不治
    國際今日熱門
    內蒙古人罷課抗議漢語教材 中國下令：罰款嚴懲
    2020/09/14 20:28

    內蒙古人罷課抗議漢語教材 中國下令：罰款嚴懲

    法國、瑞典也證實納瓦尼中了神經毒劑 德國要俄羅斯踹共
    2020/09/14 21:06

    法國、瑞典也證實納瓦尼中了神經毒劑 德國要俄羅斯踹共

    美國與南賽簽署備忘錄建軍事培訓中心 土國敦促美國重回中立
    2020/09/14 23:14

    美國與南賽簽署備忘錄建軍事培訓中心 土國敦促美國重回中立

    突降大雨！剛果金礦場崩塌恐50人遭活埋 已尋獲18遺體
    2020/09/14 21:32

    突降大雨！剛果金礦場崩塌恐50人遭活埋 已尋獲18遺體

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播