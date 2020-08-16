澳洲男海釣被18公斤鯖魚重擊胸口 當場昏迷送醫不治

澳洲近期發生一起離奇的死亡意外，有名56歲的男子在8月14日與友人前往北部的達爾文外海釣魚，結果有條重達18公斤鯖魚突然跳出海面，男子竟被牠重擊胸口後當場失去意識，最後送醫急救仍不治身亡。示意圖。（資料照）

2020-08-16 23:56:13

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲近期發生一起離奇的死亡意外，有名56歲的男子在8月14日與友人前往北部的達爾文（Darwin）外海釣魚，結果有條重達18公斤鯖魚突然跳出海面，男子竟被牠重擊胸口後當場失去意識，最後送醫急救仍不治身亡。

綜合外媒報導，當時這名男子與家人以及友人一同出海釣魚，結果他被一條突然躍出海面的大鯖魚擊中胸口，當場倒地失去意識；救護人員與警方獲報後趕抵現場救援，原本男子還有呼吸，救護人員緊急施行CPR並送至醫院急救，但最後仍宣告不治。

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當地漁民克萊恩（James Crane）指出，這條大魚重達18公斤，是相當嚴重的鈍器重擊，造成的傷害有如被直接刺入一般。

當地警方將此案件歸為詭異的意外，表示「這起意外發生時，死者的家人、朋友都在身邊，這對他們來說是不小的打擊」，但有鑑於保護當事人的隱私而沒有多透露細節。

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