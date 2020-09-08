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    擁近6百萬粉絲！中國22歲網紅「釣竿甩到高壓電」慘死

    中國22歲網紅「五道口宏楠」經常在影音平台發布各式作品，累積近600萬名粉絲，沒想到竟突然傳出死訊，他在釣魚時不慎將釣竿甩至高壓電線上，觸電後不治身亡，讓許多中國網友相當惋惜。（圖取自「五道口宏楠」臉書）

    中國22歲網紅「五道口宏楠」經常在影音平台發布各式作品，累積近600萬名粉絲，沒想到竟突然傳出死訊，他在釣魚時不慎將釣竿甩至高壓電線上，觸電後不治身亡，讓許多中國網友相當惋惜。（圖取自「五道口宏楠」臉書）

    2020-09-08 21:06:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中國22歲網紅「五道口宏楠」經常在影音平台發布各式作品，其中不乏正能量短片，累積了近600萬名粉絲，沒想到近日突然傳出死訊。另一名網紅「方丈」昨（7）日在直播中落淚證實，宏楠在釣魚時不慎將釣竿甩至高壓電線上，觸電後不治身亡，消息傳出讓許多中國網友相當惋惜。

    綜合中媒報導，中國22歲網紅「五道口宏楠」過去曾拍攝多部作品至中國影音平台上，深受中國年輕網友喜愛，累積近600萬名粉絲。沒想到宏楠的前輩「方丈」昨日直播時哽咽透露，宏楠在池塘釣魚時不慎將釣竿甩至高壓電線上，觸電後不治身亡；宏楠的師父李舒克也沉痛發文哀悼「師傅對不起你，當初不該讓你走，我心都碎了」。

    許多中國網友也心痛表示「世上再無五道口，遇人難遇段宏楠，宏楠，一路走好」、「不敢相信這是真的多希望是劇本啊」、「不敢相信這是真的，他家就在我們這，他的故鄉也是這裡，我真的不敢相信這是真的，每次路過他的工作室我都會告訴媽媽這裡有網紅，這一切太突然了，一路走好」、「兄弟一路走好，你是一個好演員，每一個段子都特棒，願你在天堂一切安好」。

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