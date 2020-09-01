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    美對台「六項保證」至今有效 中國外交部、國台辦紛跳腳

    國台辦發言人馬曉光（見圖）今（1日）稱，美方所謂的「六項保證」嚴重違背中美三個聯合公報和美方對一個中國原則的承諾，是非法、無效的。（中央社資料照）

    國台辦發言人馬曉光（見圖）今（1日）稱，美方所謂的「六項保證」嚴重違背中美三個聯合公報和美方對一個中國原則的承諾，是非法、無效的。（中央社資料照）

    2020-09-01 20:00:23

    〔即時新聞／綜合報導〕美國8月31日解密2則歷史電報，強調「六項保證」始終是對台與對中政策的基本要素；美國國務院亞太助卿史達偉並在視訊會議中讀出「六項保證」，強調「至今有效」。除了中國外交部跳腳批「粗暴干涉中國內政」，國台辦也對此議題「指手劃腳」，稱美方所謂的「六項保證」是非法、無效的。

    針對史達偉在美智庫傳統基金會的論壇公開提及對台「六項保證」，並稱這些保證至今仍有效。中國外交部發言人華春瑩今（1日）在例行記者會上稱，此舉嚴重違反一個中國原則，「粗暴干涉中國內政，是完全錯誤和非法無效的」。

    國台辦發言人馬曉光也對此相當不滿，宣稱「美方謂的『六項保證』嚴重違背中美三個聯合公報和美方對一個中國原則的承諾，是非法、無效的。我們對此堅決反對。民進黨當局挾洋自重、倚美謀獨，無異飲鳩止渴，必將自食惡果。」

    美國對台六項保證包括：

    1. 未同意設定終止對台軍售的日期
    2. 未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見
    3. 不會在台北與北京之間擔任斡旋角色
    4. 未同意修訂《台灣關係法》
    5. 未改變關於台灣主權的立場。
    6. 不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判

    AIT並表明，「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。

    美國國務院亞太助卿史達偉並在視訊會議中讀出「六項保證」，強調「至今有效」。對此，中國外交部發言人華春瑩（見圖）在例行記者會上稱，此舉嚴重違反一個中國原則。（美聯社資料照）

    美國國務院亞太助卿史達偉並在視訊會議中讀出「六項保證」，強調「至今有效」。對此，中國外交部發言人華春瑩（見圖）在例行記者會上稱，此舉嚴重違反一個中國原則。（美聯社資料照）

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