中國被爆有600統戰組織在美 調查作者：習暗示要「忠於血統」

狄雨霏表示，中共致力於和留學生、華人社群建立聯繫，號召他們為中國帶回知識和技術。（法新社）

2020/10/28 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日登場，而美國《新聞週刊》（Newsweek）10月26日發布一份調查，直指中國國家主席習近平密謀顛覆美國，並發現在美國至少有600個統戰組織。調查報告作者、德國外交政策協會（German Council on Foreign Relations）資深研究員狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）接受《自由亞洲電台》訪問時也剖析中國在美統戰組織的運作及目標。

根據《自由亞洲電台》報導，負責這份調查的狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）針對中國在美統戰組織運作做出分析，指出中共在國內運作一個龐大而複雜的政治體系，又有許多分支機構延伸到海外，而中共致力於和留學生、華人社群建立聯繫，號召他們為中國帶回知識和技術，「習近平和中共經常呼籲海外華人要忠誠、報效祖國」，並暗示華裔人士須忠於「中國血統」，而非他們所居住的國家。

該調查將中國在美統戰組織分為數種類型，包括移民同鄉聯誼會、中國援助中心、商會、中文傳媒、中國專業人士協會、促進兩岸和平統一的組織、聯誼組織、教育文化團體及中國留學生組織等。狄雨霏表示，一些中國人民政治協商會議的海外代表也參與在這些統戰組織中。

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調查作者之一的李旻臻則指出，中共干涉台灣大選及美國大選的相似，目標不單單只是選舉輸贏，而是想要造成內部分裂，從選舉到武漢肺炎，中國資訊戰想要加強的世代、價值觀之間的分裂，而中共造成內部分裂的手段是操弄「民主代理之戰」，透過突顯中國經濟增長、抗擊武肺疫情的過程來宣揚「中國式民主」。

調查引述美國國家反情報與安全中心（NCSC）主任伊凡尼納（William Evanina）日前的說法，指出中共目的似乎是要在美國塑造一個「有利於中共」的輿情環境。狄雨霏認為，這正是統戰工作的核心，然而民主國家才剛剛開始辨別及揭露它們，並認識到此事對開放社會的意義。

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