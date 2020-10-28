爭議聲中開會通過！ 港大聘用中共黨員擔任副校長

港大確認聘用來自北京清華大學的申作軍（左）、宮鵬（右）同時出任副校長。（圖擷取自北京清華大學官網）

2020/10/28 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕先前港媒披露香港大學擬聘2名來自北京清華大學的中國學者擔任副校長，其中1名為中共黨員，引發香港社會軒然大波。不過港大校務委員會27日仍在爭議聲中開會通過，確認將聘用這2名來自北京清大的中國學者。

根據《立場新聞》報導，先前港大遴選委員會推薦清華大學工業工程系系主任申作軍以及地球系統科學系主任宮鵬2人同時出任副校長，分別主管研究和學術發展。港大校委會也會在本月27日進行會議。

請繼續往下閱讀...

不過有消息指出，申作軍身兼該系所「系黨委」的黨委委員，也被揭露過去曾參與俗稱「千人計劃」的海外高層次人才引進計劃，而該計畫在2018年被美國聯邦調查局（FBI）調查。

前「香港眾志」秘書長黃之鋒曾警告，若人事任命成真，那將是「首次有中共黨員執掌港大」，擔憂「黨國系統逐漸控制香港學術機關，學術自由將蕩然無存」。

港大校委會27日在爭議聲中發出新聞稿，確認校方經開會討論後，決議委任申作軍、宮鵬擔任副校長，最快明年1月上任，任期5年。

校委會強調，這次任命是「經全球物色人選的成果」；港大校委會主席李國章則發表聲明指出，申作軍已自稱並非共產黨員，也不是黨委成員，而校委會對於2名候任副校長的澄清感到滿意，一舉推翻香港社會的指控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法