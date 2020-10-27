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    盲翁求路人救8旬妻 無良情侶「假幫忙真偷竊」搜刮完秒逃

    無良情侶非但沒有叫救護車，甚至還將老夫妻的財物偷走。（圖截自影片）

    無良情侶非但沒有叫救護車，甚至還將老夫妻的財物偷走。（圖截自影片）

    2020/10/27 14:31

    〔即時新聞／綜合報導〕英國蘭開夏郡（Lancashire）近期發生一起離譜事件，因84歲的妻子桃樂絲（Dorothy Crowther）16日凌晨突喘不過氣，倒臥床上，急得87歲的盲眼老翁羅納德（Ronald）上街找鄰居求助，一對路過情侶主動表示可以幫忙，沒想到2人進屋後竟將錢財搜刮一空，逃之夭夭，耽誤黃金救援時間害老翁痛失結褵60多年的愛妻，讓網友痛罵「人渣」！

    綜合外媒報導，84歲的桃樂絲和87歲的羅納德結婚60幾年，雖然羅納德因工傷雙眼失明、桃樂絲則已罹癌多年，病情每況愈下，但夫妻感情非常好。在16日凌晨3時左右，桃樂絲突然呼吸急促，神情相當痛苦，急得羅納德衝到鄰居家敲門求助，這時恰巧有對情侶經過，並表示願意幫助。

    羅納德趕緊將情侶帶進家中，情侶還表示可以幫忙叫救護車，讓老翁安心陪在妻子身旁，沒想到羅納德一進臥室，兩人就快速將桌上的錢包、手機全都偷走，逃走前還不忘細心擦去門上的指紋，唯獨沒有打電話叫救護車，當羅納德再次下樓發現情侶已消失無蹤，桌上的財物也不翼而飛，他才意識到自己被騙了。

    令人難過的是，桃樂絲因為錯過黃金救援時間，已不幸過世，面對愛妻過世、家中遭竊的雙重打擊讓羅納德灰心喪志。警方發言人也痛斥情侶的行徑相當可恥，發誓一定會逮到兩人，羅納德的女兒也在社群媒體上發布監視器影片，希望大家能讓這對無良情侶早日繩之以法。

    桃樂絲（Dorothy Crowther）和羅納德（Ronald）結婚60多年，感情非常好。（圖翻攝自臉書）

    桃樂絲（Dorothy Crowther）和羅納德（Ronald）結婚60多年，感情非常好。（圖翻攝自臉書）

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