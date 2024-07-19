颱風72小時內恐生成！預報路徑落差大 2地降雨機會高

針對颱風動態，「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，歐美兩家模式看法大分歧，強調目前還無法確定颱風路線，並指在下週初之前的路徑雖然算有共識，但之後北轉的角度兩家就分歧非常大。（圖擷自臉書）

2024/07/19 09:15

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，預估熱帶擾動在週末期間會持續發展，且在菲律賓東、西兩側海域分別會有一個低壓系統生成。其中位於菲律賓東方海面的預估在下週一、二最靠近台灣，不過目前不同的預報模式還有很大分歧，接近及影響的程度仍需要再多一兩天的觀察時間才會比較明朗，而北部、東半部的降雨機會將會提高。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨美國NCEP最新系集數值預報結果顯示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，在72小時內有機會增強為颱風；未來北行路徑明顯偏東修正調整，從台灣東部外海通過的機會增大。

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「林老師氣象站」也指出，由於太平洋高壓東退的相當徹底，環境駛流場導引緣故，評估22、23日會最靠近台灣，風雨影響也較為顯著。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則指出，歐美兩家模式看法大分歧，強調目前還無法確定颱風路線，並指在下週初之前的路徑雖然算有共識，但之後北轉的角度兩家就分歧非常大。其中歐洲模式認為北轉角度大，預估會從台灣至沖繩這個區間通過。美國模式則是北轉角度小，甚至沒什麼轉，大致是朝台灣方向前進。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，現在距離模擬侵台的時間還有一星期，這中間觀測資料的更新、高壓強弱的變化，會讓預報還有非常大的調整空間，以目前科技進行的颱風路徑預報，5天的平均誤差可以超過350公里，強調目前就想抓準，真的太早也很難，預估最快也得等週末後才會有初步看法。

天氣風險公司分析師歐宗學今上午也發文指出，熱帶擾動在週末期間會持續發展，預估在菲律賓東、西兩側海域分別會有一個低壓系統生成。其中西側南海附近的將朝向海南島移動、預報分歧不大，預估對台灣無直接影響。至於菲律賓東方海面的則需要比較多的關注，其發展過程中將逐漸往西北轉偏北方向移動，可能在下週一來到台灣東南方海面，後續於下週二、三逐漸北上通過台灣東方至東北方海面，此段過程可能較接近台灣。

歐宗學指出，目前這個低壓系統還在發展初期，預報尚未穩定、仍然有較大的預報分歧存在，還沒有辦法確定他未來的北轉角度、移動速度等，所以確切接近台灣的時間、接近程度及可能會帶來甚麼樣的影響，還需要一、兩天的觀察時間才會逐漸明朗。

歐宗學也提到，可以肯定的是北部、東半部的降雨機會將會提高，沿海地區從下週一開始就會有長浪發生機會，在海邊活動要特別留意，也請大家持續追蹤最新的天氣預報資訊。

「林老師氣象站」發文指出，根據今晨美國NCEP最新系集數值預報結果顯示，位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，在72小時內有機會增強為颱風；未來北行路徑明顯偏東修正調整，從台灣東部外海通過的機會增大。（圖擷自臉書）

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