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金正恩指示重啟建設北韓海灘度假勝地 爭取明年5月開放

北韓領導人金正恩（中）16日視察因疫情一度停工的「葛麻海岸旅遊區」建設項目。（法新社）

北韓領導人金正恩（中）16日視察因疫情一度停工的「葛麻海岸旅遊區」建設項目。（法新社）

2024/07/18 13:55

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）證實，北韓領導人金正恩16日前往東岸度假城鎮元山市，視察因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情一度停工的「葛麻海岸旅遊區」建設項目。金正恩當天指示重啟建設，爭取在明年5月全面開放。

《韓聯社》報導，金正恩16日在葛麻海岸旅遊區與隨行官員開會討論籌備工作問題，包括停車場、遊樂園、污水處理等旅遊區營運的細節問題。

金正恩稱，葛麻海岸旅遊區將成為舉世聞名的國寶級海洋公園，並指示以該建設項目經驗為基礎，推動北韓旅遊業長期發展。

元山葛麻海岸旅遊區建設項目始於2014年，原計畫在2019年4月15日（已故最高領導人金日成生日）竣工，卻因國際社會制裁導致建材供應受阻，加上疫情爆發，該項目自2020年後處於停擺狀態。

金正恩指示要在明年5月開放旅遊區，或受疫情結束、對俄關係升級等背景影響。

本月11日至12日，金正恩視察了三池淵市建設現場，討論了大規模滑雪度假村建設計劃。《韓聯社》據此推測，金正恩近期不斷鼓勵旅遊業發展，或有意吸引俄羅斯等外國遊客，大力發展不受國際制裁限制的旅遊產業，積極創造外匯。

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