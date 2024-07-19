幼兒園性侵案被藍營粉專攻擊 許淑華向北檢提告誹謗

許淑華今向台北地檢署提告「不演了新聞台」、「政客爽」。（取自許淑華臉書）

2024/07/19 10:02

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅疑性侵幼童案件延燒，藍營粉專「不演了新聞台」日前發文指民進黨台北市議員許淑華在當時還是議員的現任立委徐巧芯開協調會後，飆罵教育局是因反廢園，「政客爽」則是批評許淑華2年來沒做任何事，許淑華今向台北地檢署提告，並怒批對方掩蓋事實、扭曲監督權、散播謠言，淪為毛姓狼師的幫凶。

許淑華指出，藍營粉專「不演了新聞台」與「政客爽」散佈關於她的不實訊息，已向台北地檢署提告，這兩個特定政治立場的粉絲專頁，以政治鬥爭目的，轉移培諾米達幼兒園事件焦點，用文字在社群網站散布不實言論，完全毀損她的名譽。

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許淑華在提告前，曾公開事先聯繫被告人，希望他們可以查證事實，許淑華說，很可惜對方沒有溝通意願，只好走向法律途徑，今早她正式以誹謗罪向他們提告，證明她的清白，莫再模糊事件焦點。

許淑華也澄清，「不演了新聞台」謊稱「許淑華主張反廢園」、「飆罵教育局」，根本不是事實，已與律師蒐集相關證據，提出告訴，粉專經營者身為媒體人，未善盡查證責任，只為特定政治立場傳遞假消息，轉移市長蔣萬安行政失能的焦點，已社會造成非常不良的示範。

許淑華認為，事發至今，這麼多幼童受害，已造成無數家長恐慌，媒體人沒有發揮找尋真相的精神與價值，沒有為受害孩童討公道，實為失職行為，反而還幫忙掩蓋事實，扭曲監督權、散播謠言，淪為毛姓狼師的幫凶。

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