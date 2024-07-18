北市幼兒園狼師案資訊揭露標準 蔣萬安：將提三大修法建議

台北市長蔣萬安出席2024 TRENDY TAIPEI潮臺北起跑記者會，會前並先接受媒體聯訪，並與所有來賓一同合影。（記者田裕華攝）

2024/07/18 12:14

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市私立培諾米達信義幼兒園園長之子毛畯珅涉嫌性侵、猥褻20多名女童，各界譁然。針對媒體能否揭露涉案幼兒園名稱與加害人資訊、報導底線為何，也引發討論。台北市長蔣萬安表示，將向衛福部、NCC與監察院建議三大修法方向，希望中央擬定更明確的原則規範、機構隱匿不報應提高罰則，並設立專區說明是否公布名稱。

監委16日發布新聞稿公布涉性侵案的私幼名稱及涉案教保員姓名，並指台北市政府在今年3月12日已做成公布姓名及機構名稱的行政處分，且培諾米達信義幼兒園已在去年停業，新聞稿卻又不對外揭露該幼兒園名稱，有自相矛盾之處，導致遭外界誤解兒少權法第69條變相包庇加害人。

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蔣萬安今出席潮台北起跑記者會前受訪表示，目前法規適用方面確實有模糊之處，會向衛福部、NCC與監察院建議三大修法方向：第一，兒少權法第69條一定是保護受害者、避免二次傷害，關於是否可以公佈名稱，希望中央能擬定更明確的原則規範；第二，若機構隱匿不報，相關罰則一定要提高60萬以上，甚至要接受刑責；第三，兒少權法、幼教法與目前討論中的兒童托育服務法，未來希望三法能夠一致，設立專區明確說明是否公佈機構以及行為人名稱。

受害者家長今於立法院召開記者會指出，2022年7月教育局調閱監視器後就結案，家長也沒有收到行政調查報告，質疑教育局態度消極。蔣萬安回應，針對2022年7月的案件，案發第一時間他還沒進入市府，不過教育局有回報當時調閱監視器的處置作為，市府也有請副市長林奕華邀集教育局、衛生局與社會局等局處檢視前年的處理過程；針對2023年7月的案件，他上任後在去年7月接獲首起通報，在三個月內就完成停職、終身不得任職、撤銷幼兒園許可、一對一聯繫家長、協助有轉托需求的家長，並依法開罰最重的罰則。

民進黨發言人戴瑋姍昨批北市教育局回應「萬一小孩講錯，是不是誣告」相當荒謬，蔣萬安對此表示，對於幼兒園性侵案感到非常痛心，家長的憤怒跟擔憂也都感同身受，因此市府本於事實還原當時的處理過程，2022年的案件已由司法、警政介入，最後全案偵查終結不起訴，2023年市府接獲通報後就馬上處理，行為人目前也已被羈押，至於法規適用方面，中央能夠統籌NCC、衛福部及監察院擬定更明確的規範。

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