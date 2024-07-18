北市幼兒園狼師案查監視器遭推諉 衛福部：會以個案認定

衛福部社家署說明北市幼兒園案監視器爭議。（資料照）

2024/07/18 14:40

〔記者林志怡／台北報導〕台北市幼兒園狼師案持續延燒，各界質疑台北市在事件發生時處理態度怠慢，立委林月琴更指出，案發時有家長要幫忙指認與釐清幼兒園監視器，教育局卻以「兒少權法」第66條第2項推諉。對此，衛福部社家署副署長周道君指出，此類案件會以個案認定。

台北市私立「培諾米達信義幼兒園」園長的兒子、教保員「毛畯珅」涉嫌性侵20餘位孩童，林月琴等今日召開記者會指控，有受害家長在2023年7月案發時要幫忙教育局指認和釐清幼兒園監視器，教育局卻不斷推託。

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林月琴指出，受害家長提到，教育局以人力不足無法陪同查閱監視器、「兒童及少年福利與權益保障法」第66條第2項中「非正當理由不能洩漏公開」等理由推託，而後又表示因幼兒園監視器內有「其他兒童」的影像，恐無法讓家長幫忙指認。

據「兒童及少年福利與權益保障法」第66條第2項規範，因職務上所知悉之秘密或隱私及所製作或持有之文書，應予保密，非有正當理由，不得洩漏或公開。

周道君說，相關法條訂定時，不是要規範誰可以看、誰不可以看，而是用什麼理由調閱、理由是否合適等作判斷，因此會以個案認定，且如果家長認為有疑慮、認為自己的孩子有受到危害，只調閱自己孩子的影像，並不會有妨害隱私的問題。

此外，台北市長蔣萬安呼籲中央設置「媒體報導兒少案」公告專區，讓民眾即時知道相關風險，周道君則表示，自今年5月起，已經要求各縣市政府，將違反「兒少權法」並經處罰的加害人姓名，公布於「CRC聯合國兒童權利公約資訊網」。

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