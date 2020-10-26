台日交流高峰會「加賀宣言」 促日本制定台日交流基本法

第6屆台日交流高峰會26日在石川縣加賀市舉辦，駐日代表謝長廷代表致詞，今年受疫情影響，台灣地方議員無法出席，但仍吸引300多位日本地方議員和友台人士與會。（記者林翠儀攝）

2020/10/26 22:55

〔駐日特派員林翠儀／26日石川報導〕由日本友台地方議員發起的「第6屆台日交流高峰會」，26日在石川縣加賀市召開，會中通過「加賀宣言」，除了繼續力挺台灣參加世界衛生組織（WHO）、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等國際組織之外，今年宣言中首度列入敦促日本政府早日制定「台日交流基本法」。

代表台灣與會的駐日代表謝長廷表示，為何美國現在可以公開挺台，日本卻沒有辦法，主要是日本沒有制定類似「台灣關係法」的法案，所以制定「台日交流基本法」是最根本的問題，這導致台灣在日本的身分很尷尬。

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謝長廷表示，日本是民主社會和民主自由的政體，由地方議員帶頭，可以發揮很大的做用，例如去年的「富山宣言」通過支持台灣加入WHO，一年來有15、16個地方議會通過挺台決議文，內閣和政府發言人也都發聲支持台灣加入WHO，所以他相信今年的宣言中首次敦促政府制定台日交流基本法也會發生同樣的做用。

另外，宣言中也支持台灣加入CPTPP，尤其明年日本將擔任CPTPP的議長國，謝長廷也看好日本地方議會支持的力量，他表示，今年雖然只有一兩個地方議會提出支持台灣加入CPTPP的決議，但他相信接下來會陸續增加。

不過台灣至今仍禁止福島等5縣食品進口一事，是否變成加入CPTPP的障礙，謝長廷表示，日本政府沒有公開表示5縣食品與加入CPTPP有必然關係，但實質上是有關係，因為台灣禁止東北食品，從自由貿易的觀點來看是為減分，台灣能否加入與貿易自由度有關，食品問題要用科學解決，不是用表決的，這是不對的，台灣泛政治化，會產生很多和國際社會扞格的問題。畢竟台灣抽查件數超過100萬件，結果顯示都沒有問題。

「台日交流高峰會」主要由日本和台灣地方議員參加，首屆於2015年召開，今年為第6屆，過去舉辦的城市分別為石川縣金澤市、和歌山縣和歌山、熊本縣熊本市、高雄市、富山縣富山市召開，今年東道主再輪回石川縣加賀市，但受到疫情影響，台灣地方議員無法與會，由謝長廷帶領副代表蔡明耀、駐大阪辦事處長李世丙等人與會，包括前高雄市議長康裕成等地方議員也拍攝影片祝福高峰會順利舉辦，蔡總統、桃園市鄭市長、台南市黃市長及高雄市陳市長以賀電祝福外，賴副總統特地錄影預祝活動成功。

今年高峰會還邀請前國策問金美齡到場演講，金美齡表示，台日關係正要迎接最盛黃金時期，希望每位地方議員都能盡力在各個領域發揮最大的影響力，深化台日關係。

今年即使台灣地方議員無法與會，但日本各地方議會及友我人士仍踴躍出席，現場共計超過300位賓客共襄盛舉。東道主加賀市市長宮元陸表示，他感受到議員們的熱情，也因為這份盛情，促使他們排除萬難並做好萬全的防疫對策讓大會得以召開，他很讚成推動台日交流基本法的制定，也希望藉由地方議員的力量將台灣推進CPTPP。

石川縣知事谷本正憲在受訪時表示，台日交流高峰會第1屆和第6屆都在石川縣內舉辦，全國各地議員集合真的很驚人也很感動，顯示大家都期盼與台灣的交流能更親密，明年預定在神戶市舉辦，他認為持續下去的力量可以提高台日交流層次。

谷本特別強調，石川縣與台灣很有緣，這裡是八田與一技師的故鄉，7月底辭世的前總統李登輝也曾來訪石川縣，到兼六園散步過，有很深遠的情緣。

對於推動台日交流基本法，谷本表示，地方議員就是在政界底層支持的基礎，這些人如果與台灣交流密切的話，一定可以成為推動日本政治的強大原動力，帶動國會議員推動制法。雖然並非一朝一夕就能有成果，但持續做下去、強化基礎，日台交流將變得更鞏固。

今年大會通過「加賀宣言」3點提議包括：

1、為了推進臺日的外交・安全保障政策、需立即制定「日台交流基本法」。

2、日本加強努力推進在保健衛生領域中擁有豐富的知識和經驗、並且成功地抑制了新型冠狀病毒傳播的台灣、参加WHO。

3、對於CPTPP在擴大參加國數的交渉時、日本支持台灣的参加。

第6屆台日交流高峰會邀請前國策顧問金美齡到場演講。（記者林翠儀攝）

加賀市長宮元陸（右）和駐日代表謝長廷在會後接受媒體聯訪，宮元表示，由於議員們的讓情促使他們排除萬難並做好萬全的防疫對策，讓大會得以在疫情之下順利召開。（記者林翠儀攝）

石川縣知事谷本正憲接受訪問時表示，台日交流高峰會1屆和第6屆都在石川縣內舉辦，全國各地議員集合真的很驚人也很感動，顯示大家都期盼與台灣的交流能更親密。（記者林翠儀攝）

台日交流高峰會明年的主辦城市神戶市，由日華親善神戶市會議員聯盟會長安達和彥代表到場致詞。（記者林翠儀攝）

第6屆台日交流高峰會今年雖受疫情影響，台灣議員無法出席，但日方仍有300多人參加，盛況不減。（記者林翠儀攝）

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