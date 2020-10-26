拜登再口誤！撥款1500億美元公立大學公費化？ 幕僚：錢要翻倍

民主黨籍總統候選人拜登（見圖）接受訪談時，說到要撥款1500億美元讓公立大學教育公費化，事後競選團隊承認失言。（美聯社）

2020/10/26 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數計時，民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）週日（25日）接受訪談時，說到要以課徵最低帳面所得稅（Minimum Book Income Tax）籌款，帶來重大體制性改變，其中一項是撥款1500億美元（約台幣4.3兆元）讓公立大學教育公費化。但拜登陣營事後承認失言，要做到公費化，錢要翻倍。

據福斯新聞報導，拜登提議要讓公立大學教育公費化、要針對氣候變遷採取行動、還要增加聯邦健保開支等等重大體制性改變，而籌錢方法是淨收益超過1億美元（約台幣29億元）的企業課徵15%的最低帳面所得稅，並表示這樣可以在10年間籌到超過4000億美元（約台幣11.4兆元）。

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拜登接受訪談時表示，只要從籌來的錢拿出1500億美元，就可以讓符合資格的人接受4年公立大學教育。主持人歐唐諾（Norah O'Donnell ）則以畫外音補充說明，拜登陣營在訪談結束後向節目組透露拜登失言，要做到公立大學教育公費化，政府撥款金額必須翻倍。這是拜登繼混淆美國前總統小布希（George W. Bush）與美國總統川普（Donald Trump）後又再度失言。

據稅務基金會（Tax Foundation）指出，最低帳面所得稅針對的是那些企業財報上有盈餘，卻繳很少甚至不繳聯邦稅的企業，並非是所得稅上再加徵15%的稅。然而因最低帳面所得稅忽略了美國並不依據帳面收入計算該繳多少稅金，因此拜登引進最低帳面淨收入稅可能會對稅制增加不必要的複雜性。

哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目組還對拜登說法則加註，稅收政策中心（Tax Policy Center）質疑最低帳面所得稅是否真能籌到這麼多錢。

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