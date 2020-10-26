為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拜登再口誤！撥款1500億美元公立大學公費化？ 幕僚：錢要翻倍

    民主黨籍總統候選人拜登（見圖）接受訪談時，說到要撥款1500億美元讓公立大學教育公費化，事後競選團隊承認失言。（美聯社）

    民主黨籍總統候選人拜登（見圖）接受訪談時，說到要撥款1500億美元讓公立大學教育公費化，事後競選團隊承認失言。（美聯社）

    2020/10/26 23:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數計時，民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）週日（25日）接受訪談時，說到要以課徵最低帳面所得稅（Minimum Book Income Tax）籌款，帶來重大體制性改變，其中一項是撥款1500億美元（約台幣4.3兆元）讓公立大學教育公費化。但拜登陣營事後承認失言，要做到公費化，錢要翻倍。

    福斯新聞報導，拜登提議要讓公立大學教育公費化、要針對氣候變遷採取行動、還要增加聯邦健保開支等等重大體制性改變，而籌錢方法是淨收益超過1億美元（約台幣29億元）的企業課徵15%的最低帳面所得稅，並表示這樣可以在10年間籌到超過4000億美元（約台幣11.4兆元）。

    拜登接受訪談時表示，只要從籌來的錢拿出1500億美元，就可以讓符合資格的人接受4年公立大學教育。主持人歐唐諾（Norah O'Donnell ）則以畫外音補充說明，拜登陣營在訪談結束後向節目組透露拜登失言，要做到公立大學教育公費化，政府撥款金額必須翻倍。這是拜登繼混淆美國前總統小布希（George W. Bush）與美國總統川普（Donald Trump）後又再度失言。

    稅務基金會（Tax Foundation）指出，最低帳面所得稅針對的是那些企業財報上有盈餘，卻繳很少甚至不繳聯邦稅的企業，並非是所得稅上再加徵15%的稅。然而因最低帳面所得稅忽略了美國並不依據帳面收入計算該繳多少稅金，因此拜登引進最低帳面淨收入稅可能會對稅制增加不必要的複雜性。

    哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目組還對拜登說法則加註，稅收政策中心（Tax Policy Center）質疑最低帳面所得稅是否真能籌到這麼多錢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拜登又口誤把川普、小布希搞混 認知能力再受質疑
    2020/10/26 18:12

    拜登又口誤把川普、小布希搞混 認知能力再受質疑
    嚴重口誤！ 拜登︰小布希再當4年世界就變了
    2020/10/26 18:03

    嚴重口誤！ 拜登︰小布希再當4年世界就變了

    百貨週年慶三攻略 聯邦卡好給利
    也是口誤？賀錦麗「不知身在哪」 竟稱美2.2億人死於疫情
    2020/10/25 22:31

    也是口誤？賀錦麗「不知身在哪」 竟稱美2.2億人死於疫情
    失言＋口誤！ 拜登罵川粉「傻蛋」 稱民主黨有「選民舞弊組織」
    2020/10/25 18:32

    失言＋口誤！ 拜登罵川粉「傻蛋」 稱民主黨有「選民舞弊組織」
    谷歌翻譯出包！ 將拜登敗選翻譯成當選 共和黨高層怒了
    2020/10/25 00:46

    谷歌翻譯出包！ 將拜登敗選翻譯成當選 共和黨高層怒了
    國際今日熱門
    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火
    2020/10/26 06:23

    中國製「掠奪者」無人直升機 展示飛行突墜毀起火 影片

    杭特「電郵門」14歲少女身分曝光！白宮記者里昂：他哥哥的女兒
    2020/10/26 06:09

    杭特「電郵門」14歲少女身分曝光！白宮記者里昂：他哥哥的女兒 影片

    剛見過美國務次卿柯拉克 保加利亞總理證實染疫
    2020/10/26 06:40

    剛見過美國務次卿柯拉克 保加利亞總理證實染疫

    武漢肺炎疫情不止 保加利亞總理巴里索夫確診
    2020/10/26 01:45

    武漢肺炎疫情不止 保加利亞總理巴里索夫確診

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播