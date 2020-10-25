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    也是口誤？賀錦麗「不知身在哪」 竟稱美2.2億人死於疫情

    2020/10/25 22:31
    賀錦麗造訪克里夫蘭，但卻不知道自己在何處，詢問幕僚後才知道。（路透）

    賀錦麗造訪克里夫蘭，但卻不知道自己在何處，詢問幕僚後才知道。（路透）

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2020年總統大選投票日倒數9天，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）副手賀錦麗（Kamala Harris）造訪克里夫蘭拜票，卻問幕僚「我們在克里夫蘭嗎」？她在演說時還爆出口誤，竟稱美國有2.2億人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

    根據《福斯新聞》報導，美國民主黨副總統候選人賀錦麗24日在俄亥俄州克里夫蘭拜票，面對在場支持者的歡呼，賀錦麗先是揮手回應，接著幕僚趕緊遞上麥克風讓她發言，不料，此時賀錦麗剛舉起麥克風要說話，卻欲言又止，轉頭問幕僚「我們在克里夫蘭嗎」？正好被旁人的手機收到音，影片在社交媒體瘋傳。

    此外，賀錦麗同天在克里夫蘭發表演說時，除了呼籲群眾都要投票，還強調新型冠狀病毒大流行，以及總統川普引起了種族緊張局勢，造成美國中產階級鬥爭，她說：「在過去幾個月，疫情奪走超過2.2億美國人的性命。」但根據美國官方統計，目前美國疫情死亡人數為22.4萬人。

    賀錦麗在演說時指出，美國超過2.2億人死於武漢肺炎。美國至去年人口為3.2億人。（美聯社）

    賀錦麗在演說時指出，美國超過2.2億人死於武漢肺炎。美國至去年人口為3.2億人。（美聯社）

    「您將有所作為！」賀錦麗對選民說，她告訴支持者：「您將決定自己的未來、家庭的未來，這取決於您投下的票，您擁有投票的權力，權力與人民同在，而且民眾知道這一點，這就是前來支持的原因，我只想說聲謝謝！」

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