也是口誤？賀錦麗「不知身在哪」 竟稱美2.2億人死於疫情

〔即時新聞/綜合報導〕美國2020年總統大選投票日倒數9天,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)副手賀錦麗(Kamala Harris)造訪克里夫蘭拜票,卻問幕僚「我們在克里夫蘭嗎」?她在演說時還爆出口誤,竟稱美國有2.2億人死於武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)。

根據《福斯新聞》報導,美國民主黨副總統候選人賀錦麗24日在俄亥俄州克里夫蘭拜票,面對在場支持者的歡呼,賀錦麗先是揮手回應,接著幕僚趕緊遞上麥克風讓她發言,不料,此時賀錦麗剛舉起麥克風要說話,卻欲言又止,轉頭問幕僚「我們在克里夫蘭嗎」?正好被旁人的手機收到音,影片在社交媒體瘋傳。

此外,賀錦麗同天在克里夫蘭發表演說時,除了呼籲群眾都要投票,還強調新型冠狀病毒大流行,以及總統川普引起了種族緊張局勢,造成美國中產階級鬥爭,她說:「在過去幾個月,疫情奪走超過2.2億美國人的性命。」但根據美國官方統計,目前美國疫情死亡人數為22.4萬人。

「您將有所作為!」賀錦麗對選民說,她告訴支持者:「您將決定自己的未來、家庭的未來,這取決於您投下的票,您擁有投票的權力,權力與人民同在,而且民眾知道這一點,這就是前來支持的原因,我只想說聲謝謝!」

Ooops, she did it again. Kamala Harris again claims that two-thirds of the U.S Population has died in the last several months. #BidenBrain pic.twitter.com/5B9G2TCm6z