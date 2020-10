嚴重口誤！ 拜登︰小布希再當4年世界就變了

2020/10/26 18:03

〔即時新聞/綜合報導〕美國2020年總統大選倒數8天,民主黨候選人喬.拜登(Joe Biden)在1場線上募款活動,他說:「小布希再當4年,我們會發現置身於1個不一樣的世界。」拜登被美國媒體發現,將對手川普與前總統小布希(George W Bush)搞混了。

根據《紐約郵報》報導,拜登週日(25日)偕同妻子吉爾.拜登(Jill Biden)出席1場「我將投票(I Will Vote)」線上募款活動,對主持人喬治·洛佩茲(George Lopez)和有線電視新聞網(CNN)分析師安娜·納瓦羅(Ana Navarro)表示,美國的「性格」的確是建立於「投票」。

拜登表示:「再給小布希(george)再當4年,呃,喬治」,此時拜登在妻子連續3次的輕聲提醒下回過神來,才接著說:「如果川普當選,我們會發現我們的位置,變成一個不一樣的世界。」拜登形容這場他與川普之間的選舉,是「很長很長的時間內」的「最重要選舉」。

美國前總統歐巴馬與拜登搭配競選正副總統時的2008年,正是共和黨小布希執政期間,小布希為第43任美國總統,任期為2001年1月20日至2009年1月20日。

Joe Biden confuses President Trump with George W. Bush: “because of who I’m running against…George, ah, George” pic.twitter.com/ujAni2Q7Gh