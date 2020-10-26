嚴重口誤！ 拜登︰小布希再當4年世界就變了

拜登表示，再給小布希當4年總統，世界會變了。（左圖路透，右圖美聯社，本報合成）

2020/10/26 18:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國2020年總統大選倒數8天，民主黨候選人喬．拜登（Joe Biden）在1場線上募款活動，他說：「小布希再當4年，我們會發現置身於1個不一樣的世界。」拜登被美國媒體發現，將對手川普與前總統小布希（George W Bush）搞混了。

根據《紐約郵報》報導，拜登週日（25日）偕同妻子吉爾．拜登（Jill Biden）出席1場「我將投票（I Will Vote）」線上募款活動，對主持人喬治·洛佩茲（George Lopez）和有線電視新聞網（CNN）分析師安娜·納瓦羅（Ana Navarro）表示，美國的「性格」的確是建立於「投票」。

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拜登表示：「再給小布希（george）再當4年，呃，喬治」，此時拜登在妻子連續3次的輕聲提醒下回過神來，才接著說：「如果川普當選，我們會發現我們的位置，變成一個不一樣的世界。」拜登形容這場他與川普之間的選舉，是「很長很長的時間內」的「最重要選舉」。

美國前總統歐巴馬與拜登搭配競選正副總統時的2008年，正是共和黨小布希執政期間，小布希為第43任美國總統，任期為2001年1月20日至2009年1月20日。

Joe Biden confuses President Trump with George W. Bush: “because of who I’m running against…George, ah, George” pic.twitter.com/ujAni2Q7Gh — Steve Guest （@SteveGuest） October 26, 2020

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