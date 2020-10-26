拜登又口誤把川普、小布希搞混 認知能力再受質疑

拜登25日又口誤，疑似把川普與前總統小布希搞混。（YouTube影片擷圖）

2020/10/26 18:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登繼24日傳出罵川普支持者是「傻蛋」、稱民主黨有「選民舞弊組織」後，25日又出現口誤，強調「我們不能再忍受喬治（布希）當4年總統」，疑似將川普與另一位共和黨藉的前總統小布希（George W. Bush）搞混。77歲的拜登認知能力是否健全，再度被放大檢視。

拜登夫婦25日晚間在一場視訊造勢音樂會中致詞，強調他正在對抗「讓喬治（布希）再做4年」（four more years of George）。他告訴線上支持者：「讓喬治再做4年…呃…喬治，他…如果川普當選，我們將發現自己處身一個不同的世界。」

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眼見丈夫又鬧笑話，妻子吉兒一臉尷尬，連忙輕聲提醒他，現任美國總統叫「川普」，還連提醒3次。

拜登口誤、失言似乎已成常態，他12日出席俄亥俄州造勢活動，說自己在競選「參議員」，還記不起2012年大選與歐巴馬競爭的共和黨總統候選人、麻州州長羅姆尼（Mitt Romney）的名字，被川普狂酸；10日前往賓州拜票時也口誤，說「你們『嘗試發揮自己的乳房』（Trying Your Breast）」。有人猜測，拜登當時想說的應該是「你正在努力做到最好（Trying Your best）」，卻把「Best」口誤說成了「乳房（Breast）」。

拜登參選以來，不斷發表帶有種族歧視意味的意見，令他成為輿論箭靶，他屢屢失言，不僅被質疑心態上帶有種族歧視，認知能力是否健全也被放大檢視。

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