對抗TikTok禁令 周受資拍短片「宣戰」

面對美國總統拜登廿四日簽署強制TikTok分家法案，TikTok執行長周受資揚言採取法律戰對抗。（路透檔案照）

2024/04/26 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國會通過的限時要求中國「字節跳動」與「TikTok」分家法案，已在廿四日由美國總統拜登簽署成法，字節跳動若明年一月十九日未找到非中國買家，TikTok將面臨禁用命運。TikTok執行長周受資隨即發布影片表明對抗，揚言「哪都不會去」，有信心贏得法律戰，「我們預期會再次勝利」。

根據法案，字節跳動若明年一月十九日以前找到非中國買家且交易協議大致底定，隔天結束本屆總統任期的拜登都可能再額外授權九十天的時間；但若字節跳動和TikTok未達要求，蘋果、谷歌應用程式商店將被要求下架TikTok，字節跳動也無法再提供更新和修復服務。

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白宮發言人尚皮耶強調，拜登並非簽署「禁令」，也「不代表白宮不希望美國人使用TikTok」；但此事關乎美國國家安全和「中國的掌握」。中國上週已以「國安憂慮」為由反制美國，下令要求蘋果在中國的應用程式商店移除WhatsApp、Threads等社應用程式。

但周受資在影片中告訴用戶，「不要懷疑，這確實是禁令。一個對TikTok和對諸位聲音的禁令」，「政治人物或許會有不同的說法，但別被搞糊塗了，許多支持這項法案的人士都承認封殺TikTok是終極目標」，直指美方此舉「諷刺」，因「Tiktok上的言論自由恰恰反映出相同的美國價值觀，一個讓美國成為自由燈塔的價值觀」；但「請放心，我們哪都不會去」，「我們會繼續在法庭上為各位爭取權利。事實和憲法站在我們這一邊，我們預期會再次勝利。」

部分分析家認為，當美國政府祭出國安大旗做為法案依據時，法院通常會接受政府觀點，因此TikTok法律挑戰成功的可能性不高。

面對美國總統拜登廿四日簽署強制TikTok分家法案，TikTok執行長周受資揚言採取法律戰對抗，「我們哪都不會去」。（路透）

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