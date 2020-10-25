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    失言＋口誤！ 拜登罵川粉「傻蛋」 稱民主黨有「選民舞弊組織」

    拜登24日在賓州造勢又失言。（法新社）

    拜登24日在賓州造勢又失言。（法新社）

    2020/10/25 18:32

    〔編譯陳成良／綜合報導〕2016年美國民主黨的總統候選人希拉蕊曾用「可悲之人」（deplorables）形容對手川普支持者，歧視言論被罵翻，沒想到2020年的總統候選人拜登24日造勢時，又罵川普支持者是「傻蛋」（chumps）再度引發爭議；此外，拜登又出現口誤，竟自稱「建立了最廣泛和最包容的選民舞弊組織。」

    拜登在賓州造勢活動中，場外有一群川普支持者，他面露慍色地說：「我會很認真為你們工作，包括為那一群拿著麥克風的傻蛋。」（I’ll work asas hard for thosese who don’t support me as those who do, including those chumps with the microphone out there.）。

    話一說完，拜登一陣咳嗽，並手握直拳、擋在嘴巴前，然後接著說：「對了，我們不會做那邊的傻蛋與川普支持者做的事，這關乎得不得體。」

    此外，拜登日前出席一場造勢演講會的口誤影片，目前也在美國社交媒體瘋傳。談到他與前總統入主白宮時期的民主黨政績，拜登說：「我想我們建立了美國政治史上最廣泛和最包容的選民舞弊組織。」（We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.）

    目前尚不清楚拜登指的是哪個組織，不過白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在推特轉發相關影片時，忍不主狂酸拜登自承選舉舞弊。

    拜登參選以來，不斷發表帶有種族歧視意味的意見，令他成為輿論箭靶，他屢屢失言，不僅被質疑心態上帶有種族歧視，認知能力是否健全也被放大檢視。

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