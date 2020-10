失言＋口誤！ 拜登罵川粉「傻蛋」 稱民主黨有「選民舞弊組織」

拜登24日在賓州造勢又失言。(法新社)

2020/10/25 18:32

〔編譯陳成良/綜合報導〕2016年美國民主黨的總統候選人希拉蕊曾用「可悲之人」(deplorables)形容對手川普支持者,歧視言論被罵翻,沒想到2020年的總統候選人拜登24日造勢時,又罵川普支持者是「傻蛋」(chumps)再度引發爭議;此外,拜登又出現口誤,竟自稱「建立了最廣泛和最包容的選民舞弊組織。」

拜登在賓州造勢活動中,場外有一群川普支持者,他面露慍色地說:「我會很認真為你們工作,包括為那一群拿著麥克風的傻蛋。」(I’ll work asas hard for thosese who don’t support me as those who do, including those chumps with the microphone out there.)。

話一說完,拜登一陣咳嗽,並手握直拳、擋在嘴巴前,然後接著說:「對了,我們不會做那邊的傻蛋與川普支持者做的事,這關乎得不得體。」

此外,拜登日前出席一場造勢演講會的口誤影片,目前也在美國社交媒體瘋傳。談到他與前總統入主白宮時期的民主黨政績,拜登說:「我想我們建立了美國政治史上最廣泛和最包容的選民舞弊組織。」(We have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of American politics.)

目前尚不清楚拜登指的是哪個組織,不過白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)在推特轉發相關影片時,忍不主狂酸拜登自承選舉舞弊。

拜登參選以來,不斷發表帶有種族歧視意味的意見,令他成為輿論箭靶,他屢屢失言,不僅被質疑心態上帶有種族歧視,認知能力是否健全也被放大檢視。

