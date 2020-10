谷歌翻譯出包！ 將拜登敗選翻譯成當選 共和黨高層怒了

2020/10/25 00:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統大選進入倒數時刻,23日卻有網友發現,谷歌(Google)將「拜登敗選」翻譯成「拜登當選」,將名字替換成美國總統川普則翻譯正確,此舉引發不少美國網友質疑;美國共和黨高層俞懷松(Solomon Yue)就發文砲轟,要求取消谷歌公司中國人的H-1B簽證。

美國總統川普與民主黨總統候選人拜登結束辯論後,美東時間23日起有許多推特網友紛紛PO文指控谷歌,將英文的「Joe Biden Just Lost Election」翻譯成「喬·拜登剛剛當選」,而「Donald Trump Just Lost Election」則翻譯成「唐納德·川普剛剛落選」。

請繼續往下閱讀...

有網友認為此時谷歌出包,可能是系統出問題,但也有人認為故意的嫌疑更大。對此,美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松也在推特發文砲轟,他在自己的安卓手機上測試後證實此事,並要求取消在谷歌工作的中國人的H-1B簽證。

俞懷松在推文內也Tag了美國參議員格雷厄姆(Lindsey Graham,以及美國密西西比州資深參議員、參議院商業科學運輸委員會主席威克(Roger Wicker)。目前谷歌翻譯「Joe Biden Just Lost Election」已顯示正確翻譯,但「Biden Lost Election」翻譯卻是「拜登競選連任」。

H-1B簽證是美國簽發給在該國從事專業技術類工作的人士的簽證,屬於非移民簽證,是美國最主要的工作簽證類別。

Sen. .@LindseyGrahamSC & .@SenatorWicker I can confirm .@Google translates Joe Biden just lost election in English to traditional Chinese as Joe Biden just won election on my android phone. You can ask Google why @ your 2 committee hearings. Cancel????????nationals @google????????H-1B vases! https://t.co/te0wsvqcSl pic.twitter.com/7p3sZ1SzU0