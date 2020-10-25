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    谷歌翻譯出包！ 將拜登敗選翻譯成當選 共和黨高層怒了

    美國總統大選進入倒數時刻，卻有網友發現谷歌（Google）將「拜登敗選」翻譯成「拜登當選」，美國共和黨高層俞懷松就發文砲轟，要求取消谷歌公司中國人的H-1B簽證。（圖擷取自Solomon Yue推特）

    美國總統大選進入倒數時刻，卻有網友發現谷歌（Google）將「拜登敗選」翻譯成「拜登當選」，美國共和黨高層俞懷松就發文砲轟，要求取消谷歌公司中國人的H-1B簽證。（圖擷取自Solomon Yue推特）

    2020/10/25 00:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數時刻，23日卻有網友發現，谷歌（Google）將「拜登敗選」翻譯成「拜登當選」，將名字替換成美國總統川普則翻譯正確，此舉引發不少美國網友質疑；美國共和黨高層俞懷松（Solomon Yue）就發文砲轟，要求取消谷歌公司中國人的H-1B簽證。

    美國總統川普與民主黨總統候選人拜登結束辯論後，美東時間23日起有許多推特網友紛紛PO文指控谷歌，將英文的「Joe Biden Just Lost Election」翻譯成「喬·拜登剛剛當選」，而「Donald Trump Just Lost Election」則翻譯成「唐納德·川普剛剛落選」。

    有網友認為此時谷歌出包，可能是系統出問題，但也有人認為故意的嫌疑更大。對此，美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松也在推特發文砲轟，他在自己的安卓手機上測試後證實此事，並要求取消在谷歌工作的中國人的H-1B簽證。

    俞懷松在推文內也Tag了美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham，以及美國密西西比州資深參議員、參議院商業科學運輸委員會主席威克（Roger Wicker）。目前谷歌翻譯「Joe Biden Just Lost Election」已顯示正確翻譯，但「Biden Lost Election」翻譯卻是「拜登競選連任」。

    H-1B簽證是美國簽發給在該國從事專業技術類工作的人士的簽證，屬於非移民簽證，是美國最主要的工作簽證類別。

    美東時間23日起有許多推特網友紛紛PO文指控谷歌，將英文的「Joe Biden Just Lost Election」翻譯成「喬·拜登剛剛當選」，而「Donald Trump Just Lost Election」則翻譯成「唐納德·川普剛剛落選」。（圖擷取自推特）

    美東時間23日起有許多推特網友紛紛PO文指控谷歌，將英文的「Joe Biden Just Lost Election」翻譯成「喬·拜登剛剛當選」，而「Donald Trump Just Lost Election」則翻譯成「唐納德·川普剛剛落選」。（圖擷取自推特）

    目前谷歌翻譯「Joe Biden Just Lost Election」已顯示正確翻譯，但「Biden Lost Election」翻譯卻是「拜登競選連任」。（圖擷取自谷歌翻譯）

    目前谷歌翻譯「Joe Biden Just Lost Election」已顯示正確翻譯，但「Biden Lost Election」翻譯卻是「拜登競選連任」。（圖擷取自谷歌翻譯）

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