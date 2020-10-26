鎮長安插當競選對手 俄羅斯女清潔工意外當選

35歲的清潔工烏戈德斯卡婭以62%的得票率當選波瓦利希諾鎮長。（圖擷自推特）

2020/10/26 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯日前進行地方選舉，莫斯科東北方一個小鎮波瓦利希諾（Povalikhino）的鎮長洛克捷夫（Nikolai Loktev）為尋求連任，說服35歲的清潔工烏戈德斯卡婭（Marina Udgodskaya）作為自己的「競爭對手」，以達成至少兩人參選的選舉法規，烏戈德斯卡婭卻意外以62%的得票率獲勝。

綜合外媒報導，洛克捷夫在選舉期間因沒有人願意出面參選而困擾，多次遭到拒絕後，選擇說服波瓦利希諾地方行政大樓的清潔工烏戈德斯卡婭投入選舉。據報導，兩名候選人在選舉前都沒有積極競選，沒有廣告、傳單或是造勢活動。最終烏戈德斯卡婭以62%的得票率贏過老闆洛克捷夫的34%。

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烏戈德斯卡婭表示，自己沒有「挺身而出」，選舉期間甚至沒有任何競選活動，「我什麼也沒有做，但民眾卻來投票」。烏戈德斯卡婭指出，自己對政治不感興趣，但是如果沒有第二位候選人，那麼鎮民連投票的權利都沒有。

烏戈德斯卡婭透露，自己勝選後曾一度想拒絕就任，但因負擔不起選舉高昂的費用而作罷，在本（10）月1日宣誓就職。烏戈德斯卡婭也獲得地方官員的協助，接受了基礎的稅務、預算、消防等知識教學。

前鎮長洛克捷夫是俄羅斯執政黨「統一俄羅斯 （United Russia）」的一員，近年執政黨的腐敗引發地方民眾的不滿。居民費奧多羅夫（Mikhail Fyodorov）表示，「或許統一俄羅斯在莫斯科有認真執政，但在地方卻什麼也沒做，這個小鎮正在面臨崩潰」。

地方選舉委員會一名成員表示，前鎮長洛克捷夫認為沒有人會投給一名清潔工，自己能夠成功連任，但顯然人民已經受夠了，選擇站出來將票投給烏戈德斯卡婭。敗選的洛克捷夫收受訪問時則表示，「民眾顯然希望改變」，自己正努力接受失敗，並提到，自己已完成所有必要的工作，「相信她（烏戈德斯卡婭）可以應付得來」。

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