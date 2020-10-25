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    夫妻吃下自製醃菜身亡！幼女伴屍3天「2句」嚇壞親友

    夫妻吃下自製醃菜身亡，幼女伴屍3天「2句」童言嚇壞親友。（法新社）

    夫妻吃下自製醃菜身亡，幼女伴屍3天「2句」童言嚇壞親友。（法新社）

    2020/10/25 12:30

    〔即時新聞／綜合報導〕悲劇！俄羅斯日前發生一起食物中毒事件，當地一對年輕夫妻疑似吃下親人贈送的自製醃菜後，在家中毒身亡，留下5歲女兒和1歲兒子伴屍3天，直到親戚打電話找人時，幼女懵懂提到「爸爸媽媽睡了好久」、「爸爸變黑了」才驚覺不對勁，趕到家中才發現兩人已氣絕多時。

    根據《每日郵報》報導，30歲的亞歷山大（Alexander）和25歲的維多利亞（Viktoria Yakunin）是公認的模範夫妻，不久前亞歷山大的阿嬤才送了他們一罐自製醃菜，過幾天他們卻沒有如期出現在家庭聚會上，親友打了很久的電話才終於被接通，對面那頭卻是他們5歲女兒稚嫩的聲音，提到「爸爸媽媽睡了好久」、「爸爸變黑了」等童言童語，嚇得維多利亞的姊姊娜塔莉亞（Natalia Bakulina）趕緊衝到他們家裡，才發現自己的妹妹和妹夫陳屍床上。

    報導提到，娜塔莉亞表示，自己當下嚇得摔倒在地、驚聲尖叫，趕緊打電話報警，給兩個還不知道發生什麼事的孩子穿好衣服，帶他們遠離這個充滿死亡氣息的空間，目前娜塔莉亞的父親正在照顧這兩個小小年紀就父母雙亡的孩子。據悉，亞歷山大阿嬤贈與的醃菜被人發現在廚房呈現開啟狀態，懷疑兩人的死因是肉毒桿菌中毒，該毒會導致四肢麻痺、呼吸困難，最後不治死亡，在無空氣、低酸性的食品中都可能生長這種致命毒素。

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